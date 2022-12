Sondaggi Elezioni Regionali Lombardia 2023/ Fontana leader, Majorino con M5s al 40%

ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA, SONDAGGI IZI: MAJORINO SPERA (MA SOLO CON M5S)

Si aspetta ormai solo la conferma ufficiale per indire le Elezioni Regionali Lombardia il prossimo 12-13 febbraio 2023: nell’attesa, gli ultimi sondaggi politici realizzati a riguardo mostrano come la corsa alle Regionali sia tutt’altro che scontata, specie sul fronte Centrosinistra dal momento che l’eventuale scelta del M5s di Conte di allearsi o meno con il Pd di Majorino potrebbe cambiare diversi aspetti, primo tra tutti la “contendibilità” della Lombardia stessa. Secondo infatti i sondaggi politici condotti da Izi per “Il Fatto Quotidiano” se il Movimento 5 Stelle non presentasse un suo candidato ma convergesse nella coalizione per Pierfrancesco Majorino, i numeri dicono che la corsa contro Attilio Fontana potrebbe vedere quantomeno una sfida punto a punto.

In attesa infatti che le delegazioni di Pd e M5s si incontrino a fine settimana per dirimere la scelta definitiva, i numeri dei sondaggi Izi sono dirimenti: il candidato unico del Centrodestra nonché Governatore uscente, Attilio Fontana, è dato al 45,1% delle preferenze e resta saldamente il favorito per la riconferma a Palazzo Pirellone. Il dato interessante è però un altro: se Pd, M5s, Sinistra, Verdi e PiùEuropa convergessero davvero su Majorino – e la scelta è in mano solamente a Giuseppe Conte in questo momento – il candidato ex assessore al Comune di Milano otterrebbe ad oggi il 40,1% dei consensi. Lontanissima invece la candidata del Terzo Polo Letizia Moratti con il 14,8% dei risultati, sempre Second i sondaggi politici Izi che tendono a sottostimare il tandem Calenda-Renzi alle Regionali in Lombardia. In termini di voti di lista, il sondaggio Izi dà FdI al 27%, Lega 14,9%, Tezo Polo 9,8%, Pd 17%, M5s 9,8% e Sinistra Italiana sopra il 5%. Come spiega al “Fatto” Giacomo Spaini, amministratore delegato di Izi spa «Con una coalizione larga, la Lombardia diventerebbe nuovamente contendibile».

I SONDAGGI POLITICI PER LE REGIONALI LOMBARDIA: FONTANA DAVANTI PER WINPOLL

La riconferma la sia ha guardando i risultati dell’ultimo dei sondaggi politici di Winpoll-Scenari Politici sulle Elezioni Regionali in Lombardia del prossimo 12 febbraio: senza un accordo tra Pd e M5s, Majorino si ritroverebbe una coalizione “azzoppata” e incapace al momento di contendere la vittoria finale ad Attilio Fontana. Il Centrodestra unito infatti, secondo i sondaggi raccolti tra il 30 novembre e l’1 dicembre, punta al 42,8% contro il 27,1% di Majorino (Pd) e con il Movimento 5Stelle che non andrebbe oltre al 6,3% (Agnoletto di Sinistra invece è al 2,9%).

Il secondo scenario realizzato da Winpoll non dà comunque ad oggi grandi aspettative per il Centrosinistra, anche se resta il rebus in quanto differisce completamente dal medesimo scenario valutato da Izi per “il Fatto”. Per i sondaggi di Scenari Politici, in Lombardia Fontana vincerebbe anche se M5s e Pd andassero insieme: Fontana al 43,9% contro Moratti al 28,4% e con Majorino “pentastellato” che non andrebbe oltre il 24,5%, Sinistra di Agnoletto sotto il 4%. L’accordo per gli ex appartenenti al Governo Conte-2 è tutto ancora da costruire ma i tempi sono stretti e i pezzi iniziano a “sfaldarsi” come dimostra la recente “silurata” data da Sinistra italiana che nel Lazio non appoggerà il candidato del Centrosinistra Alessio D’Amato e si concentrerà invece sul nome (ancora da scegliere) del Movimento 5Stelle.











