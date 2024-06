Sondaggi Elezioni Usa 2024/ Trump in testa al 45,5%: Biden “terribile” per il 52% degli elettori

Si susseguono sempre più rapidi – a poco meno di 5 mesi dall’appuntamento con le Elezioni fissato per il prossimo 5 di novembre – i sondaggi politici sulle opinioni e le intenzioni di voto da parte dei cittadini degli USA: l’ultima rilevazione è stata fatta (e a breve vedremo tutti i dettagli) dal prestigioso istituto AltlasIntel che già nel 2020 diede i risultati più vicini a quello che poi – effettivamente – decisero gli elettori alle urne. Come vi abbiamo già detto solamente pochi giorni fa, la maggior parte dei sondaggi negli USA sembrano concordare che le Elezioni porteranno per la seconda volta alla Casa Bianca Donald Trump, leggermente (ma al contempo significativamente) in vantaggio rispetto ad un sempre più debole Joe Biden.

ELEZIONI USA 2024/ "Biden deve lasciare", ecco le manovre dem per cambiare candidato

Se da un lato – e parliamo del tycoon – l’effetto atteso dai Dem con il processo sulla pornostar Stormy Daniels tarda ad arrivare; dall’altro – e qui ci riferiamo ovviamente all’attuale presidente – il dibattito dello scorsa settimana sta avendo effetti a dir poco devastanti. Tornando ai dati raccolti negli ultimi sondaggi di AltlasIntel, sono ben il 45,5% degli oltre 1.600 elettori USA interpellati ad indicare Donald Trump come vincitore delle Elezioni, rispetto al 40,3% che crede ancora in Biden e nel suo entourage; ma non manca neppure un sempre più forte Robert Kennedy cresciuto di oltre il 5% in soli 4 mesi (ed ora a quota 10,3%), con una positiva riduzione degli indecisi e delle schede bianche.

"Joe Biden faccia un passo indietro"/ New York Times: "Dovrebbe sospendere la campagna elettorale"

Sondaggi politic USA: il peso dell’economia sulle Elezioni e la crescente sfiducia verso Biden

Insomma – per dirlo con meno numeri e percentuali – i sondaggi politici sulle Elezioni 2024 negli USA danno Donald Trump in netto vantaggio rispetto a Joe Biden, soprattutto considerando un sempre possibile (ma improbabile) ritiro di Kennedy che porterebbe ancora più voti a favore del tycoon; ma come mai la popolarità del presidente è in così netto calo? La risposta arriva (ancora una volta) dagli ultimissimi sondaggi sulle Elezioni di AltlasIntel, che ha chiesto agli elettori USA quanto approvino le decisioni politiche prese da Biden negli ultimi anni scoprendo che solo il 39,7% del campione ritiene positivo il lavoro fatto dal Dem; rispetto ad un 56,3% che disapprova fermamente.

BIDEN vs TRUMP/ 1. I punti del confronto che chiamano in causa l'Europa

Non solo, perché alla domanda “come valuti le performance di Joe Biden come Presidente?” il 52,5% dei rispondenti non ha faticato ad indicare come risposta “terribile“, con solamente il 29,4% che lo ritiene “buono” o “eccellente”. A pesare su Biden (prevedibilmente visto che anche in questo caso tutti i sondaggi sulle Elezioni USA sembrano concordi) è soprattutto l’economia, bocciata da il 60% preciso degli elettori, con un nettissimo balzo in avanti di 34 punti rispetto all’ultima rilevazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA