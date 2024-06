Sondaggi Elezioni Usa 2024/ Trump trionfa su Biden in tutte le simulazioni: 312 grandi elettori GOP, 226 Dem

SONDAGGI ELEZIONI PRESIDENZIALI USA: TRUMP AVANTI A BIDEN PRIMA DEL DIBATTITO

Donald Trump Presidente Usa contro Joe Biden sconfitto è l’esito della simulazione pressoché unanime che emerge da tutti gli ultimi sondaggi generali sulle Elezioni Presidenziali 2024: alla vigilia del dibattito sulla CNN tra i due leader candidati alla Casa Bianca, le analisi che arrivano oltre Oceano danno un vantaggio importante (anche se non definitivo) all’ex Presidente sconfitto 4 anni fa in piena pandemia Covid.

Nell’ultima simulazione fatta dai sondaggi di Real Clear Politics, il vantaggio di Trump sui 270 grandi elettori necessari per vincere i prossimi 4 anni alla Casa Bianca è piuttosto netto: 312 contro 226 di Biden, considerando l’intero scenario federale. Simili risultati parziali arrivano anche da altri sondaggi sulle Presidenziali Usa 2024 pubblicati negli ultimi giorni: per l’Economist, Trump è davanti con 302 grandi elettorali contro i 236 di Biden, più sottile la distanza per Decision Desk (282 GOP, 256 Dem), ancora più filo di rasoio per FiveThirtyEight, con Trump che avrebbe solo due grandi elettori di vantaggio sullo sfidante democratico.

BIDEN VS TRUMP: QUANDO (E DOVE) SARÀ IL PRIMO DIBATTITO SULLE ELEZIONI USA 2024

Come da tradizione ogni giorno in America sondaggi e analisi vengono rilanciate sull’andamento dei due candidati alla Casa Bianca, specie a ridosso del primo grande dibattito sulle Elezioni Presidenziali di novembre 2024: nella notte tra giovedì 27 giugno e venerdì 28 giugno alle 2.30 “The Debate” dagli studi CNN porta l’uno contro l’altro Joe Biden e Donald Trump, moderati dagli anchors Dana Bash e Jake Tapper.

In Italia sarà possibile assistere al dibattito sulle Presidenziali in diretta su Sky TG24 mentre sul Nove in replica andrà in onda venerdì 28 giugno alle ore 24: dopo che le Primarie sono scivolate via nella generale “inutilità” visto il riaffermare dei due anziani leader Dem e GOP, sarà la dura campagna elettorale giocata su più fronti fino a novembre a determinare in risultati tutt’altro che “limitato” ai meri confini americani. Dalla guerra in Ucraina alle tensioni in Medio Oriente, dai temi civili (aborto e LGBTQ+) all’economia fino al rapporto con i partner economici, Ue e Cina in primis: due visioni di mondo che si sfidano con sullo sfondo i processi giudiziari contro l’ex Presidente repubblicano e contro il figlio dell’attuale leader Dem a fare da cornice tutt’altro che semplice dell’intera campagna verso le Presidenziali 2024, con la viva speranza che gli esiti saranno diversi dalle pensioni viste a Capitol Hill dopo l’ultima corsa alla Casa Bianca.

