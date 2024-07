Sondaggi politici 2024/ Centrodestra di Meloni sempre vincente, calo Pd 23%: Conte sotto l’11%, Renzi al 2%

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI POLITICI SWG: VOLA ANCORA IL CENTRODESTRA, PD SCENDE, RISALE M5S MA SEMPRE SOTTO L’11%

Se si votasse oggi… non cambierebbe molto da quanto avvenuto nel 2022 e dai risultati appena usciti dalle ultime Elezioni Europee: da questo punto partono i nuovi sondaggi politici di Swg su TgLa7, i terzi dopo gli esiti del Parlamento Ue ma i primi dopo la convulsa settimana politica internazionale tra Elezioni in Uk, ballottaggi in Francia e nascita di nuovi gruppi Ue con protagonisti partiti italiani (dalla Lega in Patrioti per l’Europa al M5s che entra in Left). Le intenzioni di voto raccolte tra il 3 e l’8 luglio scorsi mostrano una cornice sostanzialmente identica ai risultati delle Europee, con il Centrodestra a guida Meloni che non accenna a calare e che conferma l’adesione finora dell’elettorato all’operato di Palazzo Chigi.

SCENARIO UE/ Meloni al bivio tra le promesse tradite di Ursula e la tentazione dei Patrioti

FdI di Giorgia Meloni (tentata in Ue dalle “sirene” del nuovo gruppo Patrioti) in particolare continua la sua crescita verso quota 30%, con un lieve rialzo del consenso fino al 29,2% attuale: segue a netta distanza e in calo questa settimana il Pd di Elly Schlein, che sognano un’alleanza di tipo francese (anche se in queste ore il NFP primo ai ballottaggi già rischia il disgregamento tra Melenchon e socialisti ‘attratti” da Macron, ndr) e che al momento potrebbero anche guidarla con il 23,3% delle preferenze. Al terzo posto nei nuovi sondaggi politici Swg resta infatti molto staccato il M5s di Conte che pure risale al 10,6% (+0,3%) ma finora resta fallimentare nella “scalata” alla leadership del “campo largo”. Appena dietro ai grillini Forza Italia con l’8,5% e la Lega di Salvini, scesa all’8,4% perdendo lo 0,3% in una settimana, restano a “galla” fornendo all’intero Centrodestra i gradi di una coalizione comunque solida nonostante le differenze e le divergenze sui vari dossier del Governo.

PATRIOTI PER L’EUROPA, ID-LEGA-LE PEN CON ORBAN/ Bardella Presidente, Vannacci vice: gruppo Ue con 84 seggi

PARTITI “MINORI”: AVS ORMAI STRACCIA IL TERZO POLO, ITALIA VIVA AI MINIMI. ASTENSIONE ORMAI STABILE PER 1 ITALIANO SU 3

Tra i partiti “piccoli” ormai non andrebbe più annoverato Alleanza Verdi-Sinistra visto che dopo le Europee 2024 l’exploit dei vari Salis, Lucano e Marino vengono ancora confermati dai sondaggi politici per Tgla7 di questo inizio settimana: il 7% di AVS tiene ancora a debita distanza tutte le componenti di “centro”, così come le altre liste che non sono riuscite a superare lo sbarramento del voto per l’Europarlamento.

Parliamo intanto di Azione con Calenda che non va oltre il 3,4%, comunque meglio di Italia Viva che con Renzi si trova i “minimi” elettorali con un 2,1% appena davanti all’1,9% di PiùEuropa, ex alleati nella lista Stati Uniti d’Europa. Chiudono i sondaggi politici Swg la lista Santoro PTD all’1,7%, Noi Moderati di Lupi all’1,1% e Sud Chiama Nord di De Luca all’1%. Questa settimana l’astensione generale sondata dall’analisi Swg resta stabile al 33%, confermando comunque una grossa fetta di elettorato – 1 cittadino su 3 intervistati – che resta deluso dall’offerta politica nazionale.

SCHLEIN, MELONI, HARRIS & LE PEN/ Quelle donne leader che non aspettano le quote rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA