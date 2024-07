Identità e Democrazia diventa Patrioti per l’Europa/ Salvini e Le Pen con Orban: come cambiano i gruppi Ue

ID CAMBIA NOME E SI “FONDE” CON PATRIOTI PER L’EUROPA: OGGI L’ANNUNCIO

Alla fine Identità e Democrazia dopo oggi non esisterà più con quel nome ma si chiamerà direttamente “Patrioti per l’Europa”, ovvero il nuovo gruppo fondato una settimana fa da Viktor Orban che evidentemente aveva ricevuto il “semaforo verde” dai principali leader di ID, da Marine Le Pen a Matteo Salvini. Come anticipato ieri dallo stesso leader della Lega, oggi nella riunione costitutiva della destra sovranista a Bruxelles – in vista della prima riunione dell’Europarlamento il prossimo 16 luglio 2024 – verrà ufficializzata la “fusione” dell’intero gruppo di ID nei nuovi Patrioti, destinati a divenire il terzo gruppo più numeroso in Parlamento nonché punto di riferimento del Centrodestra in opposizione alla prossima maggioranza di Ursula Von der Leyen.

«Oggi, dopo un lungo lavoro, nasce con la Lega a Bruxelles il grande gruppo dei Patrioti, che sarà determinante per cambiare il futuro di questa Europa»: così Salvini sui social dopo la sconfitta dell’alleata Le Pen ai ballottaggi in Francia lancia già la nuova sfida della destra europea in opposizione agli accordi “di palazzo” che hanno visto Von der Leyen e Macron protagonisti in questo mese post-Europee. Nel nuovo Patrioti per l’Europa troveremo dunque l’intero gruppo ID con l’aggiunta dei nuovi partiti fuoriusciti dagli altri gruppi europei: su tutti, Fidesz di Orban (Ungheria), Movimento ANO di Babis (Repubblica Ceca) da Renew, Vox di Abascal (Spagna) da ECR e il KDNP ungherese dal PPE.

LEGA DI SALVINI E RN DI LE PEN CON ORBAN PER IL TERZO GRUPPO UE PiÙ NUMEROSO: ECCO NUMERI E SCENARI

Gli scenari sui seggi effettivi su cui conterà Patrioti per l’Europa nel nuovo Parlamento Ue ancora sono incerti ma dagli ultimi calcoli tra ritiri, aggiunte ed ingressi, il nuovo gruppo della destra sovranista e patriottica dovrebbe riuscire ad ottenere tra i 90 e i 100 membri, divenendo il più numeroso dietro a PPE e S&D. Ad oggi sono già 82 con l’ingresso confermato di Lega, Rassemblenent National e l’intero gruppo ID, così distribuiti: 39 dei membri costituivi dei Patrioti più gli attuali 43 di Identità e Democrazia.

Voteranno in blocco contro l’accordo popolari-socialisti-liberali e di fatto cambieranno di molto lo scenario della mappa elettorale sui nuovi gruppi dell’Europarlamento: PPE guidano ancora con 187 seggi eletti, seguiti dai 136 di S&D, poi appunto i Patrioti per l’Europa con 82, ECR-Conservatori a 78 (dopo l’addio degli spagnoli di Vox), Renew 76, Greene-Verdi 54, The Left 40 (con l’ingresso dei 5Stelle di Conte), Non Iscritti 56 eletti. Non è da escludere però che ancora qualcosa possa cambiare, specie con la scelta di altri partiti della destra europea che potrebbero riunirsi nei Patrioti, o comunque tentare di fare gioco di sponda tra PfE e ECR costruendo una valida opposizione alla maggioranza Ursula. Orban avrà al suo fianco Salvini ma soprattutto Marine Le Pen, appena battuta dagli accordi di “desistenza” in Francia ma intenzionata tanto a Parigi quanto a Bruxelles a proseguire il progetto di una destra unitaria contro l’europeismo “di palazzo” che coopta per escluderla sistematicamente. Si attende ora solo l’annuncio dei nuovi Patrioti per l’Europa ma l’indirizzo è chiaro, come ha spiegato Salvini sui social stamattina: «Esultanza nelle strade di comunisti e centri sociali, di filo-islamici e anti-semiti, teppisti che attaccano a sassate la Polizia in diverse città, caos in Parlamento. Questa la prima notte dopo le elezioni in Francia, con l’ammucchiata “tutti contro la Le Pen” costruita da Macron che vince le elezioni ma non ha i numeri per governare». E se tra qualche giorno succedesse lo stesso con Von der Leyen, “impallinata” politicamente dai franchi tiratori al primo voto in Parlamento?













