Seggi eletti Italia in Parlamento Ue, risultati Europee 2024/ Chi sono i 76 nomi per Fdi Pd FI Lega M5s AVS

QUANTI E QUALI SONO I SEGGI ITALIA ELETTI IN PARLAMENTO UE: I RISULTATI DEI PARTITI

Una risposta è immediata e facile: sono 76 i seggi eletti che l’Italia porterà in rappresentanza nel nuovo Parlamento Ue definito dai risultati delle Elezioni Europee 2024, questione invece un pelo più complessa per quanto riguarda i nomi e chi effettivamente siederà nei seggi eletti dell’Europarlamento fino al 2029. Dopo un lungo scrutinio (ancora non concluso del tutto con qualche sparuta sezione rimasta in sospeso tra Roma e Campobasso) è ora possibile stabilire con certezza quantomeno i numeri degli eletti che comporranno il prossimo Parlamento Ue: con il trionfo di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, la tenuta del Centrodestra nazionale e la crescita del Pd appannaggio di M5s e centristi, è possibile già ragionare sui nomi che occuperanno i seggi europei, tenuto conto delle preferenze raccolte nelle 5 circoscrizioni (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud, Isole). I 76 seggi sui 720 complessivi del Parlamento Ue (qui la composizione di tutti i gruppi politici Ue) vedranno dunque questa distinzione tra i partiti:

Risultati eletti Lega Cagliari, voti preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Zedda

– FdI (ECR) 24 seggi

– Pd (S&D) 21

– Forza Italia-NoiModerati (PPE) 8

– Lega (ID) 8

– M5s (NI) 8

– Alleanza Verdi Sinistra (Green e Left) 6

– Svp (PPE) 1

RISULTATI EUROPEE 2024: TUTTI I NOMI ITALIANI ELETTI IN PARLAMENTO UE (E CHI POTREBBE SUBENTRARE)

Tra la mancanza degli ultimi risultati di Campobasso e alcune sezioni di Roma, oltre alla possibilità di rinunce/sostituzioni/subentri/rettifiche, i nomi degli eletti nel prossimo Parlamento Ue di Strasburgo sono da ritenere a carattere meramente ufficioso, anche se rappresentano finora l’esatta composizione per come si sono concluse le Elezioni Europee 2024. Per questo motivo, osservando i voti di preferenza pubblicate dal portale Eligendo del Viminale, ecco qui di seguito la lista completa di tutti i 76 europarlamentari eletti per l’Italia, suddivisi per i rispettivi partiti (in alcuni casi, come per esempio Giorgia Meloni, Elly Schlein e Antonio Tajani – leader e capolista di FdI-Pd-FI – sono già stati contati i subentri in quanto hanno rinunciato al seggio guadagnato alle urne):

Risultati eletti Forza Italia Bergamo preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Pezzotta

ELETTI FRATELLI D’ITALIA: Carlo Fidanza, Mario Mantovani, Giovanni Crosetto, Lara Magoni, Pietro Fiocchi, Mariateresa Vivaldini, Paolo Inselvini, Elena Donazzan, Stefano Cavedagna, Sergio Berlato, Alessandro Ciriani, Daniele Polato, Piergiacomo Sibiano, Nicola Procaccini, Marco Squarta, Carlo Ciccioli, Antonella Sberna, Francesco Torselli, Alberico Gambino, Francesco Ventola, Denis Nesci, Michele Picaro, Chiara Gemma, Giuseppe Milazzo, (Ruggero Razza, primo degli eventuali subentri)

ELETTI PD: Cecilia Strada, Giorgio Gori, Alessandro Zan, Irene Tinagli, Brando Benifei, Stefano Bonaccini, Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini, Dario Nardella, Matteo Ricci, Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Antonio Decaro, Lucia Annunziata, Raffaele Topo, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Georgia Tramacere, Giuseppe Lupo, Marco Tarquinio.

Risultati eletti Forza Italia Piemonte, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi con Cirio

ELETTI FORZA ITALIA + SVP: Letizia Moratti, Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, Fulvio Martusciello, Giuseppina Princi, Edmondo Tamajo, Marco Falcone, Flavio Tosi (in attesa di conferma). Herbert Dorfmann (in quota minoranza linguistica SVP)

ELETTI LEGA: Roberto Vannacci, Isabella Tovaglieri, Raffaele Stancanelli, Angelo Ciocca, Paolo Borchia, Silvia Sardone. Aldo Patriciello, Anna Maria Cisint e Susanna Ceccardi in attesa di conferma legata a scelta del generale Vannacci, uno rimarrà fuori dal Parlamento

ELETTI M5S: Gaetano Pedullà, Sabrina Pignedoli, Carolina Morace, Pasquale Tridico, Valentina Palmisano, Mario Furore, Giuseppe Antoci, Gianluca Ferrara.

ELETTI AVS: Ilaria Salis, Mimmo Lucano, Ignazio Marino. Francesco Borrelli, Leoluca Orlando, Benedetta Scuderi e Cristina Guarda in attesa di conferma, legati a scelta di Salis e Lucano: uno di loro rimarrà fuori dal Parlamento.

Restano invece senza eletti in Parlamento Ue tutte le altre liste che non hanno superato lo sbarramento del 4% nei risultati definitivi: si tratta di Stati Uniti d’Europa, Azione, Alternativa Popolare, Libertà e Pace Terra e Dignità

Dati: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Regionali Piemonte – Comunali. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA