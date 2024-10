I SONDAGGI POLITICI DI SWG CONFERMANO IL TREND POSITIVO DEL CENTRODESTRA ANCHE SE FDI CALA DI POCO: SALE IL M5S, KO SCHLEIN

Nelle ore in cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Parlamento per le Comunicazioni in vista del Consiglio Ue molto delicato del 17-18 ottobre 2024, i sondaggi politici giunti ieri sera da Swg per TgLa7 danno un piccolo campanello d’allarme per quanto riguarda il partito, mentre confermano una tenuta ferma (e insolita per la politica italiana) in termini di fiducia personale dopo due anni di Governo. La leader FdI, con accanto plasticamente i due vicepremier Tajani e Salvini, incarna una tenuta del Centrodestra importante specie in un momento di instabilità politica internazionale.

Guerre, economia, Commissione Ue al via e Manovra in arrivo: i sondaggi politici non danno certezze ma aiutano sicuramente a capire se l’indirizzo preso dai vari provvedimenti del Governo sia errato o quantomeno “sulla buona strada”: le intenzioni di voto presentate durante il TgLa7 di lunedì sera vedono Fratelli d’Italia calare dello 0,2% aprendo la settimana dei sondaggi politici nazionali al 29,3%, nettamente ancora avanti di ben 7 punti sulla rivale diretta Elly Schlein. Il Pd segna il peggior “borsino” della settimana perdendo lo 0,4% e scivolando al 22,3% dopo le ben note difficoltà sulla costruzione del “campo largo”: le imminenti Elezioni Regionali, specie in Liguria ed Emilia Romagna, potrebbero essere l’ancora di salvataggio (o il contrario) per una coalizione ancora in cerca di una identità e conformazione.

A proposito di “campo largo”, al terzo posto si conferma il M5s di Conte in lieve crescita dello 0,3%, raggiungendo quota 11,7% complessiva su scala nazionale: i sondaggi politici in casa Centrodestra però, se vedono un FdI calare di poco, recuperano terreno con gli altri due elementi chiave della maggioranza. E così tornano a “tallonare” il Movimento 5Stelle tanto Forza Italia di Tajani al 9% netto, quanto la Lega di Salvini che sale fino all’8,6%: a chiudere i sondaggi politici Swg di questa settimana troviamo l’AVS di Fratoianni e Bonelli che scivola al 6,8% mantenendosi comunque stabile rispetto all’exploit delle Europee, nettamente più in “salute” della pattuglia ex Terzo Polo che affolla la parte più in difficoltà della classifica dei partiti. Azione di Calenda non va oltre il 2,7%, Renzi con Italia Viva si ferma al 2,3%, PiùEuropa di Magi e Bonino non si schioda dall’1,8%: chiudono i sondaggi politici per La7 questa settimana le liste di Cateno De Luca all’1,3%, Maurizio Lupi con Noi Moderati all’1,1%, stesso risultato per Pace Terra Dignità di Santoro.

FIDUCIA GOVERNO E PREMIER MELONI: LA TENUTA IN 2 ANNI CONFERMATA (ANCHE) DAI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI DI LA7

Se il dato ancora molto alto sull’astensione (34%) mostrato dai sondaggi politici Swg fa ben intuire come ancora una larga fetta di cittadini italiani non si fidi di partiti e di leader, le analisi sulla tenuta del consenso per Governo e soprattutto Presidente del Consiglio danno un messaggio molto positivo al Centrodestra come coalizione. È stato infatti chiesto agli italiani intervistati nei sondaggi politici raccolti tra il 9 e l’11 ottobre 2024 quanta e quale efficacia vi sia ancora nell’operato del Governo a ormai due anni dalle Elezioni Politiche che incoronano Giorgia Meloni come prima donna Premier.

Ebbene, da un 49% iniziale all’apice del consenso, le turbolenze degli ultimi mesi hanno portato una discesa fino ad un 38% attuale, comunque superiore alla quota degli ultimi Governi dopo due anni di permanenze a Palazzo Chigi. Il dato però che sorprende riguarda la Presidente Meloni: dal 40% di fiducia personale al momento dell’elezione, i sondaggi politici Swg certificano una tenuta pressoché costante che la rimette oggi, dopo due anni, ancora in cima alla fiducia dei vari leader politici nazionali con ancora il 40% di consenso mantenuto.