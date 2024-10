FIDUCIA NELL’ECONOMIA, I SONDAGGI POLITICI PREMIANO GOVERNO E AUMENTO GIUDIZI POSITIVI (ANCHE PER LE AZIENDE)

Non è da poco in un periodo di forte crisi economia mondiale ed europea, con l’inflazione che pesa sempre sui conti delle famiglie, che nei sondaggi politici raccolti tra i semplici cittadini vi sia una sostanziale fiducia nella crescita nel breve-medio termine dell’economia. Stupisce dunque quanto mostrato da Nicola Piepoli su “Il Giornale” lo scorso 12 ottobre, presentando i sondaggi politici raccolti tra il 7 e l’8 ottobre scorsi: se infatti sulle intenzioni di voto il Centrodestra a guida Meloni risulta ampiamente in “salute” (come vediamo in questo nostro focus, ndr), ecco che i dati sull’economia colpiscono ulteriormente.

Il direttore dell’istituto Piepoli rileva come sulla percezione dell’andamento economico gli italiani si snodano tra “stabilità” e addirittura aumento delle fiducia: «la gente manifesta nei confronti dell’economia un giudizio positivo». Alla soglie di una Manovra di Bilancio molto delicata dove la quadratura dei conti dovrà confrontarsi con i tagli alle tasse sul lavoro, gli aiuti alle famiglie e gli sgravi per le imprese, ecco che i sondaggi politici Piepoli danno un minimo di iniezione positiva per la maggioranza: vi è un 71% di italiani che ritiene di essere ottimista nei confronti della attuale e prossima situazione economica nel nostro Paese.

Entrando un po’ più nel merito dei sondaggi raccolti da Piepoli emerge come almeno 4 italiani su 10 (il 40%) intenda dare meriti al Governo per il rafforzamento dell’economia italiana pur in un momento di congiuntura internazionale tutt’altro che favorevole: il 10% circa dò buon merito nella fiducia generale per l’economia del Paese ai movimento di import-export con l’estero, mentre sempre 1 italiano su 10 ritiene che decisive siano la crescita dei prodotti delle aziende, delle industrie e della popolazione in generale. Insomma, conclude Nicola Piepoli, «è l’Italia migliore nelle sue componenti ad aver partecipato alla propria crescita».

DALL’ECONOMIA ALLA FIDUCIA DEI SINGOLI LEADER: COSA DICONO I SONDAGGI POLITICI PIEPOLI

Tornando invece su temi più prettamente di fiducia personale, i sondaggi politici Piepoli di quest’ultima settimana hanno raccolto anche le intenzioni dei giudizi circa l’operato dei principali leader nazionali. Dietro all’inarrivabile Presidente della Repubblica Mattarella con il 70% di gradimento degli elettori intervistati, la Premier Meloni con il 42% dei consensi stacca senza ombra di dubbio tutti i rivali più diretti, a cominciare dalla segretaria del Pd Elly Schlein che non va oltre il 29% della fiducia personale.

Nella classifica dei leader di partito, troviamo al secondo posto il presidente di Forza Italia Antonio Tajani con un 34% di consenso che lo mantiene davanti a Giuseppe Conte – in calo al 30% – alla leader Pd e all’altro vicepremier, leader della Lega, Matteo Salvini al 24% . Chiudono i sondaggi politici sui protagonisti in Parlamento il 21% a testa per i due leader di AVS Bonelli e Fratoianni, il 18% di Calenda con Azione e il 16% di Lupi con Noi Moderati, chiudono al 14% Renzi e il n.1 di PiùEuropa, Riccardo Magi.