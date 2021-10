Sondaggi politici/ 82% teme nuovi disordini contro il green pass

Dopo aver analizzato le intenzioni di voto, è tempo di andare a conoscere i sondaggi politici sui principali dossier degli ultimi giorni. Tiene banco la situazione di tensione a proposito dell’introduzione dell’obbligo di green pass, con violente manifestazioni di piazza e scioperi a stretto giro di posta. «I dati dipingono un clima di grande inquietudine e tensione», le parole di Fabrizio Masia a Agorà…

I sondaggi politici di EMG tracciano uno scenario chiaro: l’82% degli italiani teme che possano esserci di nuovo disordini nei prossimi giorni. Il 10%, invece, è di parere opposto, mentre il restante 8% ha preferito non rispondere. Così Fabrizio Masia: «Il dato è quasi plebiscitario: il timore di nuovi disordini raggiunge l’82%: le immagini hanno colpito fortemente l’immaginario collettivo».

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI IPSOS

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Ipsos per Di Martedì. Altro tema parecchio dibattuto è quello dei partiti neofascisti, con la proposta di sciogliere Forza Nuova. Per il 62% il tema dell’antifascismo è ancora attuale ed importante, mentre per il 24% è un tema ormai superato dalla storia.

Tornando all’obbligo di green pass per accedere al luogo di lavoro, per il 66% degli intervistati si tratta di una misura necessaria, mentre per il 18% è una misura esagerata. Il restante 16% ha preferito non rispondere al quesito. Infine, l’analisi sulla campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia: il 66% dà un giudizio positivo, di parere opposto il 18%.

