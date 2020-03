Sondaggi politici/ Calo Lega, Pd 21,5%, FdI tallona M5s: coronavirus, 53% ha paura

Da oggi l’Italia è ancora più chiusa e la politica su questo nuovo provvedimento del Governo ha trovato una momentanea ma importante unità: nei risentono ovviamente i sondaggi politici, con i maggiori partiti “anti-Governo” che perdono consenso e terreno rispetto alla scorsa settimana a fronte dei movimenti più “istituzionali” come il Partito Democratico. Nelle ultime intenzioni di voto presentate dall’Agenzia Dire, i sondaggi Tecné provano ad inquadrare la situazione politica all’11 marzo, ovvero qualche ora prima del nuovo Dpcm che impone di fatto la chiusura semi-totale dei negozi e un cambiamento radicale della vita degli italiani per almeno 15 giorni: Lega cala sotto il 20% e perde lo 0,6% attestandosi al 29,6% su scala nazionale. Se Salvini soffre, ne approfitta il Pd che invece risale fino al 21,5% guadagnando lo 0,3% in un settimana: male il Movimento 5 Stelle pur recuperando qualche consenso, ma non oltre il 13,6%. Per questo la Meloni con Fratelli d’Italia si fa sempre più vicino e ad oggi viene valutata al 13,4% su scala nazionale, praticamente a ridosso dei grillini.

SONDAGGI EMG ACQUA (12 MARZO): CORONAVIRUS, IL 53% HA PAURA

La restante parte dei sondaggi politici vede oltre all’ascesa di FdI anche il calo netto di Forza Italia e Italia Viva, i poli più centristi delle rispettive coalizioni contrapposte: Berlusconi cala al 6,8%, Matteo Renzi addirittura scende fino al 3,2% vedendosi avvicinare La Sinistra al 2,5%. Al netto delle intenzioni di voto però, è chiaro come il vero tema per eccellenza dell’attualità si chiama coronavirus con tutti gli annessi degli allarmi e delle emergenze scaturite: nei sondaggi Emg presentati dalla trasmissione Agorà è stato chiesto ai cittadini quanta paura ad oggi abbiano del contagi da Covid-19 ed è il 53% a rispondere affermativamente, mostrando una crescita netta della preoccupazione per la propria ed altrui salute. Il 26% invece non teme il coronavirus, mentre il 21% ancora ad oggi non sa rispondere. Approfondendo “la paura”, i sondaggi di Emg hanno chiesto agli intervistati italiani per quale categoria si teme di più il rischio della malattia: scontata la prima risposta, con il 70% preoccupati per gli anziani, il 13% per se stessi, il 12% per i più piccoli, i bambini.

