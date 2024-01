Sondaggi politici/ Centrodestra al 45,6%, Pd a due velocità, Conte sotto 16%. 51% elogia il Piano Mattei

LE INTENZIONI DI VOTO DEI SONDAGGI SWG: CALA ANCORA FDI, BALZO AL 19,5% PER SCHLEIN, RISALE LA LEGA

Per questo martedì è appuntamento speciale “doppio” con i sondaggi politici nazionali, in quanto alle tradizionali intenzioni di voto Swg per TgLa7 si “aggiungono” le ultime rilevazioni Quorum-YouTrend per Sky, di “ritorno” dopo più di un mese di assenza. Tra situazioni e analisi completamente all’opposto, la fotografia generale dei partiti dopo questo primo mese del 2024 proietta già molti scenari verso le Elezioni Europee, specie nella diatriba interna al Centrodestra e soprattutto nella “corsa” al primo movimento d’opposizione che vede sempre più scintille tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein (con sempre meno “campo largo” all’orizzonte).

Partendo dai sondaggi politici Swg raccolti il 29 gennaio, il raffronto con la scorsa settimana vede Fratelli d’Italia ancora in calo dello 0,3% indietreggiando fino al 28,5% su scala nazionale: Meloni con FdI resta comunque davanti di ben 9 punti sui diretti rivali del Pd di Schlein, in buon recupero dello 0,4% fino al 19,5% complessivo. Il M5s di Conte torna invece sotto quota 16% mentre è in lieve risalita rispetto alle intenzioni di voto di 7 giorni la Lega di Salvini, di nuovo all’8,7% e comunque davanti a Forza Italia di Tajani, ‘attardati’ al 7,2%. Chiudono i sondaggi Swg le formazioni sotto la soglia del 5%, a cominciare da Azione di Calenda stabile al 4,3%: seguono l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,9%, Italia Viva di Renzi 3,3%, PiùEuropa 2,5%, ItalExit per l’Italia 1,4%, Unione Popolare 1,3%. L’astensione si ferma questa settimana al 38%, in calo del 3% rispetto ai sondaggi politici della scorsa settimana.

GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI QUORUM-YOUTREND: DAI PARTITI AL PIANO MATTEI

In merito invece ai sondaggi politici condotti da YouTrend e Quorum per SkyTG24, lo scenario elettorale nazionale verso le Europee vede una situazione “schizofrenica” in casa centrosinistra con rilevazioni all’opposto rispetto tanto al Pd quanto al M5s. Andando con ordine, le intenzioni di voto pubblicate il 29 gennaio da Sky fotografano sempre un lieve calo per il partito di maggioranza relativa, con FdI al 28,4% comunque nettamente davanti ai diretti rivali del Partito Democratico che restano ad un basso 19,2% dopo lo 0,4 in meno rispetto ai sondaggi politici Quorum del 18 dicembre scorso. Chi invece fa nettamente peggio rispetto alla media degli altri sondaggi nazionali è il M5s di Conte, qui al 13,6% e più vicini alla Lega che non ai rivali-alleati dem.

Salvini insegue al 9,3% nonostante lo 0,7% in meno rispetto ai precedenti dati di fine 2023: chiudono la classifica dei sondaggi politici elettorali, Forza Italia al 6,5%, Verdi-Sinistra 4,3%, Azione Calenda 3,7%, Renzi al 2,9%, PiùEuropa 2,6%, Noi Moderati 1,6% e ItalExit all’1,5%, con un’astensione che si ferma invece ad un altissimo 45,4% rispetto agli intervistati raggiunti dal sondaggio. A livello di coalizioni, resta saldo il vantaggio del Centrodestra che guida con il 45,6% dei consensi aumentandoli rispetto alla vittoria delle Elezioni Politiche 2022. Nei giorni del primo storico vertice Italia-Africa al Senato, è stato chiesto all’elettorato un giudizio immediato sul Piano Mattei presentato dal Governo Meloni per una maggiore cooperazione tra Italia, Ue e Pesi Africani: ebbene, il 51% è pronto a scommettere sul piano considerato positivamente, mentre solo il 27% al momento boccia la mossa della Presidente Meloni. Tra principali motivi di plauso per il Piano Mattei vi sarebbe l’ambito in via di miglioramento per la gestione dei flussi migratori (54%), seguito dallo sfruttamento di materie prime (47%), rotte commerciali (45%) e transizione ecologica (37%).











