Sondaggi politici/ Centrodestra al 48%, FdI primo partito al 20,5%. Lega-M5s in calo

Centrodestra ad un passo dalla soglia del 50%, staccata l’area giallorossa: questo quanto confermato dai sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a porta. Entrando nel dettaglio, il Centrodestra (FdI, Lega, Forza Italia, Coraggio Italia e Noi con l’Italia) si attesta al 48%, mentre la compagine Centrosinistra-Movimento 5 Stelle è quotata al 40%. Azione e Italia Viva rappresentano il 7,5% dell’elettorato, mentre gli altri partiti raccolgono il restante 4,5%.

Entriamo nel dettaglio dei sondaggi politici con le intenzioni di voto e troviamo in vetta Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è stabile al 20,5%. Subito dietro troviamo il Partito Democratico: i dem di Enrico Letta passano dal 19,5% al 20%. La Lega perde mezzo punto percentuale e scende al 17%, mentre il Movimento 5 Stelle passa al 15,5%. Forza Italia resta al 7,5%, mentre Azione di Carlo Calenda guadagna un punto percentuale e si porta al 4,5%. Infine, Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 3%.

SONDAGGI POLITICI: IL GIUDIZIO SUL G20

Torniamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico, analizzando il giudizio degli italiani sul G20 a guida italiana. Solo per il 28,4% è stato un successo: per il 23,3% sono state dimostrate le doti di leaderhsip di Draghi, mentre per il 5,1% il merito va anche agli altri leader mondiali. Per il 21% è stato un successo solo in parte, come del resto si sapeva anche alla vigilia. Per il 47,4% non è stato un successo: per il 14,2% la responsabilità di questo risultato non è di Draghi, visto che era impossibile mettere d’accordo tutti, specie sull’ambiente; il 33,2%, invece, crede che Draghi e la sua leadership siano molto sopravvalutate dai media. Il restante 3,2% ha preferito non rispondere al quesito.

