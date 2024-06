Elezioni Europee 2024, risultati affluenza/ Diretta quando e come si vota Italia ed estero: liste e candidati

DIRETTA ELEZIONI EUROPEE 2024, QUANDO SI VOTA E L’INCOGNITA RISULTATI AFFLUENZA

Ora tocca anche all’Italia: le urne per le Elezioni Europee 2024 si aprono anche nel nostro Paese, negli ultimi due giorni disponibili. I seggi aprono ufficialmente le loro porte dalle 15 di oggi, sabato 8 giugno, fino alle 23, ma si può votare anche dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Gli italiani sono chiamati a cambiare il volto del Parlamento europeo eleggendo i nuovi europarlamentari, ma è proprio sull’affluenza che ci si sta interrogando in queste ore, anche perché alcuni sondaggisti hanno espresso il timore di un crollo. Nel 2019 si recarono alle urne il 54% degli aventi diritto, una percentuale ben lontana dai quei risultati dell’affluenza registrati nel 1979, quando alle prime elezioni europee l’affluenza fu dell’85%.

Elezioni Comunali 2024 sotto 15mila abitanti, come si vota?/ No voto disgiunto ma è previsto il ballottaggio

L’ipotesi di Antonio Noto, che dirige Noto sondaggi, espressa su Repubblica nei giorni scorsi è che le probabilità di registrare risultati di un’affluenza inferiore al 50% sono molto alte. Segnali preoccupanti erano stati lanciati in precedenza anche da altri sondaggi, a conferma che vi sarebbe un generale disinteresse per queste elezioni Europee 2024. L’attenzione è rivolta anche al Sud, visto che nel 2019 emersero risultati differenti riguardo l’affluenza anche tra zone: in effetti, il distacco con il Centro-Nord fu addirittura di 17 punti alle ultime elezioni europee. Più in generale, i risultati dell’affluenza sono stati in costante declino.

Come si vota alle Elezioni Europee 2024/ Info sulla scheda, sul voto disgiunto e sulla legge elettorale

GLI ASPIRANTI EUROPARLAMENTARI DEI MAGGIORI PARTITI ITALIANI

Sono 76 i seggi per l’Italia alle Elezioni Europee 2024 con oltre 740 i candidati, tra cui spicca la premier Giorgia Meloni, il cui partito Fratelli d’Italia è il secondo per età media più bassa (50,8 anni), dietro M5s (49,7). Tra i suoi candidati si distinguono il critico d’arte Vittorio Sgarbi, Giovanna Giolitti, bisnipote del celebre statista, e Giovanni Crosetto, nipote del ministro della Difesa. Nel Pd c’è Elly Schlein in campo solo nel Centro e nelle Isole, con molti esponenti del mondo civico come Lucia Annunziata, Marco Tarquinio e Cecilia Strada, e sindaci come Giorgio Gori, Dario Nardella, Matteo Ricci e Antonio Decaro.

Come si vota Elezioni Regionali Piemonte 2024/ Voto disgiunto e candidati: come funziona la legge elettorale

Il M5s, che non ha over 70 in lista, lancia l’ex calciatrice e ct della Nazionale femminile Carolina Morace, mentre Forza Italia punta su alcuni volti noti del centrodestra, come Letizia Moratti, Alessandra Mussolini e Renata Polverini. Ha fatto discutere il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega insieme a Silvia Sardone, Susanna Ceccardi e Claudio Borghi. Molto chiacchierata anche la candidatura di Ilaria Salis con Alleanza Verdi Sinistra, come quella di Matteo Renzi con Stati Uniti d’Europa ma perché ultimo in lista. Carlo Calenda ed Elena Bonetti si sono candidati con Azione, nella cui lista compare il generale Vincenzo Camporini. Tra gli outsider ci sono Mario Adinolfi e Capitano Ultimo con Libertà di Cateno De Luca e Michele Santoro con Pace terra dignità.

COME PUÒ CAMBIARE IL PARLAMENTO UE DOPO LE ELEZIONI EUROPEE 2024, SONDAGGI, SEGGI E PROIEZIONI

Stando agli ultimi sondaggi su come potrebbe cambiare il Parlamento Ue con le Elezioni Europee 2024, quindi anche sulla proiezione dei seggi, possiamo fare affidamento alle previsioni del 29 maggio di Politico, secondo cui i popolari del PPE dovrebbe finire avanti con 170 seggi ai socialisti PSE-S&D che dovrebbe calare a 144 europarlamentari eletti. Sfida aperta per il terzo posto tra i liberali di Renew Europe, i conservatori di ECR e i sovranisti di Identità e Democrazia: ai primi ne erano attribuiti 76, 75 ai secondi e 68 ai terzi. In coda i Verdi con 41 seggi e The Left con 32, invece 113 dovrebbero essere i non iscritti.

Anche i sondaggi di Euronews hanno previsto una vittoria elettorale per il Ppe, ma segnalano anche una crescita importante degli ultraconservatori e un aumento lieve dei socialisti. La conclusione è che il Parlamento europeo dopo le Elezioni Europee dovrebbe essere a trazione destra. Secondo Boyd Wagner, analista capo del Centro sondaggi di Euronews, il Ppe avrà la spinta maggiore dalla Germania, mentre i socialisti sono spinti soprattutto dalla Spagna e poi anche dalla Francia, quindi brutte notizie per il presidente francese Emmanuel Macron, visto che Renew Europe sarebbe in declino.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024

Per votare alle Elezioni Europee 2024 bisogna avere con sé documento di identità e tessera elettorale, ma pure le idee chiare su come si vota: si può mettere solo una X sul simbolo della lista scelta o indicare anche preferenze, optando fino a un massimo di tre candidati. Per le preferenze ci sono due regole: una sul genere, che deve essere diverso se indicate più candidati, l’altra sul voto disgiunto, che non è possibile, perciò non potete scegliere candidati di una lista diversa da quella su cui avete apposto la X.

Una volta effettuate le vostre scelte, dovete ripiegare la scheda e infilarla nell’urna quando uscite dalla cabina. Vediamo in ultimo come si vota alle europee 2024 per i fuori sede: pur votando in una circoscrizione diversa da quella dove risiedono, devono inserire la scheda nell’urna della circoscrizione del proprio comune di residenza, che ovviamente troveranno al seggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA