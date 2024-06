Sondaggi politici Elezioni Francia 2024/ Risultati Legislative: Le Pen vola al 36%, Melenchon +8% su Macron

GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI LEGISLATIVE DI FRANCIA 2024 VERSO I RISULTATI

L’appello di Macron e Melenchon l’indomani dello scioglimento dell’Assemblea Legislative finora non è servito per placare la crescita nei sondaggi politici di Marine Le Pen e del suo Rassemblement National: alla vigilia delle Elezioni Legislative Francia 2024, con un sistema elettorale che consente (beati loro!, ndr) la pubblicazione di sondaggi politici anche a ridosso del voto, è possibile dare un’ultima occhiata al gradimento e alla situazione in tempo reale sulle più “improvvisate” e veloci elezioni a livello europeo che si ricordino. Parlamento sciolto da Macron – dopo la sconfitta netta alle Europee proprio contro la destra di RN – il 9 giugno, primo turno delle Elezioni legislative convocato il 30 giugno, ballottaggi già fissati per il 7 luglio 2024.

E così dopo soli due anni dalle ultime Elezioni per il rinnovo del Parlamento, la Francia torna al voto con lo “spauracchio” di una maggioranza che potrebbe non arrivare: per ottenere gli almeno 289 seggi “minimi” e salire al Governo, le coalizioni dovranno cercare si avere la meglio del sistema uninominale maggioritario a doppio turno. Secondo gli ultimi sondaggi politici forniti da Ifop-Fiducial per Le Figaro and Sud Radio, il Rassemblement National del candidato Premier Jordan Bardella veleggia al 36% dei consensi, davanti al Nuovo Fronte Popolare (NFP) di Melenchon con i socialisti cresciuto in poche settimane fino al 29%. Al momento al terzo posto con un basso 21% il gruppo “Ensemble” di Emmanuel Macron e del Premier Gabriel Attal, comprendenti tra gli altri i partiti Reinassance (Renew Europe, la formazione del Presidente), Modem di François Bayrou e l’Horizons dell’ex Premier Eduard Philippe. I sondaggi politici raccolti tra il 22 e il 26 giugno vedono poi attorno al 6,5% l’unione dei Repubblicani con il resto del Centrodestra al 6,5% – anche se con l’incognita di parte dei candidati gollisti in campo assieme ai lepenisti con un accordo siglato dal leader di LR Ciotti, tutt’altro che digerito da parte del movimento moderato – mentre Reconquete di Eric Zemmour sprofonda all’1,5%, specie dopo l’addio “rumoroso” di Marion Marechal, la nipote di Marine Le Pen.

MACRON FUORI DAI BALLOTTAGGI? I SONDAGGI POLITICI SULLE ELEZIONI LEGISLATIVE E I “TIMORI” IN FRANCIA

Da Ifop a Ipsos, gli ultimi sondaggi politici raccolti a tre giorni dalle Elezioni Legislative Francia 2024 danno un esito più composito del voto anche se ritiene sempre fondamentali i Repubblicani nel loro accordo con Bardella per cercare di costruire la maggioranza utile a formare un Governo antagonista dell’Eliseo: l’indagine sondaggistica per “Le Monde” costa infatti un RN al 36% grazie all’appoggio del 4% dei Repubblicani di Ciotti. Insegue la sinistra di Melenchon con il 29% mentre i macroniani di Attal sarebbero addirittura al 18.5%, con quel che resta dei gollisti invece relegati tra il 7 e l’8%. Macron rischia di rimanere fuori da molti ballottaggi al secondo turno nei collegi considerati chiave: a quel punto l’elettorato punterà verso Le Pen, Bardella e Ciotti o si tornerà a girare verso la sinistra di Melenchon e Glucksmann?

Da ultimo, alla vigilia delle Legislative di Francia, si temono conseguenze e scontri qualora anche dal ballottaggio del 7 luglio 2024 non si dovesse avere una chiara maggioranza, o peggio se si dovesse avventurare Macron nell’elezione di un Governo tecnico, inedito per la Francia (e non per noi) ma avversato già dalle ali più tumultuose della società. Uno dei sondaggi politici realizzati da CSA per CNews, Europe 1 e il JDD e pubblicato il 28 giugno 2024 pone un 61% netto di francesi impauriti da eventuali manifestazioni violente dopo i risultati delle Elezioni anticipate in Francia. «Ci prepariamo a gestire tutte le configurazioni. Ci possono essere manifestazioni di piazza che possono degenerare. Ci stiamo preparand», ha spiegato il prefetto di Parigi Laurent Nunez, sentito da Radio France Inter dopo la pubblicazione di questi ultimi sondaggi politici.











