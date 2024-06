Repubblicani con Marine Le Pen, accordo Elezioni Francia 2024/ Gollisti si spaccano, Macron isolato: scenari

ELEZIONI LEGISLATIVE FRANCIA 2024, LA DESTRA PROVA AD UNIRSI CONTRO MACRON: REPUBBLICANI CON RN, LE REAZIONI

È caduto forse uno degli ultimi “tabù” politici della Francia repubblicana: la destra di Marine Le Pen dopo aver trionfato alle Elezioni Europee 2024 punta dritto a conquistare anche il Parlamento francese nelle Legislative convocate da Macron per il 30 giugno e lo farà (forse) con i Repubblicani di Eric Ciotti. Il partito gollista, protagonista nel bipolarismo francese fino agli albori del “terremoto Macron”, da anni vive una lenta transizione di classe dirigente dopo l’esperienza altalenante di Sarkozy. L’indomani però delle schiacciante sconfitta di Emmanuel Macron e Gabriel Attal alle Europee, il leader di “Les Repubblicains” Eric Ciotti ha risposto all’appello per l’unita lanciato da Jordan Bardella, il candidato Premier di Rassemblement National, aprendo clamorosamente all’accordo.

«Abbiamo bisogno di un’alleanza con il Rassemblement National. Deve nascere una forza per opporsi all’impotenza del macronismo e al pericolo della France Insoumise (il gruppo comunista di Melenchon, ndr)», ha detto Ciotti sconvolgendo lo scacchiere politico in Francia. Un’intesa che non sarà semplice e che già sta provocando fratture interne all’area gollista ma che rappresenta certamente un punto di svolta anche non da poco in vista delle Elezioni Legislative convocate da Macron dopo aver sciolto il Parlamento per la sconfitta in Europa: «Rispondendo a questo appello all’unità, Éric Ciotti sceglie gli interessi dei francesi prima di quelli dei nostri partiti. Uniamo le forze per lottare contro il caos migratorio, ripristinare l’autorità e l’ordine e sostenere il potere d’acquisto dei francesi. L’unità fa la Francia», così saluta Bardella l’ok dei Repubblicani ad una coalizione di destra contro “Reinassance-Renew” al voto di fine giugno. Immediata però la reazione di alcuni volti storici e parlamentari di LR che in Assemblea Nazionale minacciano le dimissioni qualora Ciotti non rettificasse il suo annuncio sull’accordo con Marine Le Pen: «Davanti al campo di rovine in cui si e’ trasformato il paesaggio politico francese dopo il voto di domenica, il gruppo di senatori Les Republicains riafferma all’unanimità’ quella che deve essere la linea chiara e responsabile della destra francese: rimanere se stessa mantenendo la sua indipendenza e la sua autonomia nei confronti del campo di Macron e del campo di Le Pen», spiega in una nota la senatrice e vicepresidente repubblicana Sophie Primas.

SCENARI FRANCIA: IL PIANO DI MARINE LE PEN, LE MOSSE DI MACRON “IO NON MI DIMETTO SE PERDO”

Il piano di Marine Le Pen, leader di RN e di Identità e Democrazia in Europa assieme a Matteo Salvini, è preciso e parte da lontano: svecchiare il partito che era legato al padre, puntare sul conservatorismo identitario e abbandonare i toni da “guerriglia di destra” degli scorsi decenni, costruire una lenta ma importante opposizione al due volte rieletto Presidente Emmanuel Macron, pur avendo vinto i primi turni delle ultime due Presidenziali e aprire al volto giovane e carismatico per conquistare la platea anche dei nuovi elettori francesi.

Insomma, il Rassemblement National di Bardella e Le Pen ha intenzioni serie e la vittoria alle Europee è solo un trampolino di lancio verso le Legislative di fine giugno: l’accordo con i Repubblicani è un altro passo della medesima strategia, che fa da parallelo alla chiusura di ogni possibile accordo con la destra di Eriz Zemmour “Reconquete”, nonostante la presenza della nipote di Le Pen, Marion Marechal. E l’Eliseo? In tutto questo la sinistra e l’area centrista si lecca le ferite, con i Socialisti di Glucksmann che accusano Macron di “follia” isolandolo per aver sciolto il Parlamento permettendo Elezioni in cui la maggioranza data degli ultimi sondaggi sarebbe a pieno controllo di Marine Le Pen. «Se perdo non mi dimetto, non sono pazzo», avrebbe detto il Presidente di Renew ai suoi sostenitori davanti alle critiche – in primis il Premier Attal – per lo scioglimento dell’Assemblea National e la chiamata alle Elezioni. Qui vi abbiamo provato a raccontare il potenziale “gioco” in mente per Macron con il progetto di mandare Le Pen al potere per “logorarla” in vista delle Presidenziali 2027: il fatto di non volersi dimettere anche in caso di sconfitta parrebbe una conferma di questa complessa, e spericolata, strategia.











