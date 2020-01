SONDAGGI POLITICI, ELEZIONI EMILIA ROMAGNA/ Bonaccini top, ma Cdx al 49% ha più voti

Tanto i sondaggi politici di Swg quanto quelli di Demopolis per Otto e Mezzo confermano tutto sommato la medesima “risultanza”: Bonaccini è avanti nelle preferenze e più vicino alla vittoria rispetto alla Borgonzoni, ma il Centrodestra ha più voti e potrebbe giocarsi fino all’ultimo voto per strappare la sedia più ambita in questo inizio 2020 elettorale. 46,5% per il candidato del Centrosinistra, appoggiato da Pd, Italia Viva e LeU, mentre 44,5% è il dato sulla candidata della Lega sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia; Benini al 6,5% conferma la crisi del M5s, mentre sono “briciole” quelle che rimangono per gli altri candidati alle Regionali in Emilia Romagna. Interessante è però il dato offerto dal sondaggio Demopolis sul fronte degli indecisi: il 34% degli elettori sondati prima del silenzio elettorale non sanno chi o cosa voteranno fino all’ultimo giorno. Nello specifico, il 66% è già certo su quale candidato indirizzerà il proprio voto, ma il 10% pensa di poter cambiare idea fino all’ultimo mentre addirittura il 24% degli intervistati non ha ancora deciso nulla. Il Centrodestra dunque punta a sperare di raccogliere voti per colmare il breve gap che separa da Bonaccini e dal Pd: per questo motivo Salvini e la Borgonzoni, con Meloni e Berlusconi che giungeranno nei prossimi giorni, proseguono nella costante e capillare campagna elettorale sul territorio (esattamente come prosegue nel farlo il Governatore uscente).

SWG (9 GENNAIO): BONACCINI AVANTI, MA BORGOGNONI..

Negli ultimi sondaggi politici prima del silenzio elettorale per le Elezioni Regionali in Emilia Romagna la sfida tra i due rivali contendenti – Lucia Borgonzoni,Centrodestra e Stefano Bonaccini, Centrosinistra – si rivela una volta di più all’ultimo voto: mentre a livello nazionale la Lega, nonostante una flessione da imputare quasi esclusivamente alla crescita di Fratelli d’Italia, spadroneggia al primo posto delle intenzioni di voto, a livello locale la forza del Governatore uscente che è sempre meno “legato” al Pd e sempre più inserito in una cornice civica si fa sentire. Ma non troppo, visto che il vantaggio di Bonaccini sulla candidata del Centrodestra è tutt’altro che “maxi” secondo i sondaggi politici stilati da Swg per Tg La7: il Presidente dell’Emilia Romagna mette il muso avanti e fissa la sua forbice tra il 45 e il 49% dei consensi mentre la senatrice Borgonzoni, grazie anche alla costante e capillare campagna elettorale fianco a fianco con Matteo Salvini, si attesta tra il 43 e il 47% dei sondaggi. Guardando all’orientamento di voto degli altri candidati in lizza, scopriamo come il M5s continui la sua corsa solitaria in crisi: Simone Benini, dopo aver vinto le Regionarie M5s, si attesta tra il 4 e il 6%, mentre Marta Collot (Potere al Popolo) e Laura Bergamini (Partito Comunista) non vanno oltre la forbice tra 0 e 25 su scala regionale. Chiudono, Stefano Lugli (L’Altra Emilia Romagna) e Domenico Battaglia (Movimento 3V) tra lo 0 e l’1%.

SONDAGGI SWG (9 GENNAIO): LE LISTE IN EMILIA ROMAGNA

Sul fronte delle liste in lizza per le Regionali in Emilia Romagna – che ricordiamo si terranno lo stesso giorno di quelle in Calabria (e qui i sondaggi politici danno in netto vantaggio il Centrodestra unito nel nome di Jole Santelli) – si ripropone il “tema nazionale” con l’aggiunta di un Pd con qualche spinta in più dovuta proprio al consenso maturato dal Governatore uscente e candidato a guidare l’Emilia Romagna anche per i prossimi 5 anni. La Lega di Salvini ad oggi prenderebbe voti tra il 29 e il 33% dei consensi, Fratelli d’Italia rimarrebbe al secondo posto della coalizione con il 6,5-8,5%, Forza Italia invece insegue tra il 3 e il 5%. Le altre liste in appoggio alla candidata leghista vedono la Lista Borgonzoni tra il 2,5 e il 4,5%, Cambiamo Toti-Popolo Famiglia (0-1%) e Giovani Ambiente (0-1%); il tutto porterebbe la coalizione a guida Lega ad un risultato sorprendentemente in vantaggio sulle liste a seguito di Bonaccini, 45-49% contro il 42,5-46,5%. Con il Governatore troviamo il Pd (23-27%), la Lista Bonaccini (11,5-13,5%), Emilia Romagna Coraggiosa (1,5-3,5%), Europa Verde (1-3%), +Europa (1-3%), Volt (0-1%). Ricordiamo che Italia Viva di Renzi non partecipa al voto emiliano ma ha comunque fatto campagna elettorale in favore di Bonaccini e del Centrodestra. Per le altre liste in competizione il 26 gennaio prossimo, i sondaggi politici Swg inquadrano il M5s tra il 5 e il 7%, Potere al Popolo (0-2%) Partito Comunista (0-1%), L’Altra Emilia Romagna (0-1%) e Movimento3V (no-Vax) tra lo 0 e l’1%.



