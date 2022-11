Sondaggi politici/ Governo: Meloni 53%, Tajani-Giorgetti top. Ong, 57% blocco navale

I SONDAGGI POLITICI SUL GOVERNO MELONI: MELONI 53%, LA TOP10 DEI MINISTRI

L’indomani delle intenzioni di voto Swg che hanno sdoganato Fratelli d’Italia per la prima volta nella sua storia sopra il 30%, i sondaggi politici di giornata arrivano dall’Istituto Piepoli per RaiNews24 e si concentrano sule prime settimane del Governo Meloni tra caro-energia, primi decreti e emergenza migranti. Ebbene, la Presidente del Consiglio tiene fiducia ancora piuttosto alta anche dopo le Elezioni Politiche: il 17% ha molta fiducia in Giorgia Meloni, il 36% è “abbastanza” per un complessivo 53% di giudizi positivi per la Premier in quota FdI. Bocciata invece dal 41% degli elettori intervistati, mentre il 6% resta senza opinione. Per orientamento partitico, i sondaggi politici sulla figura di Giorgia Meloni la vedono promossa dal 91% del Centrodestra, il 32% del Centrosinistra e il 31% del M5s.

Da Palazzo Chigi al resto del CdM, i sondaggi politici Piepoli tracciano anche un primo bilancio dei Ministri scelti e nominati al Quirinale (tenuto conto che l’intero Governo assieme vale ad oggi il 51% del consenso, un filo meno la Premier Meloni): la Top-10 dei Ministri vede ad oggi il titolare degli Esteri Antonio Tajani (FI) come il Ministro più stimato dagli intervistati al 48%. Seguono Giancarlo Giorgetti (Lega) all’Economia con il 47%, terzo posto per Carlo Nordio (FdI) alla Giustizia con il 44%: 41% per Crosetto (FdI, Difesa), 40% Sangiuliano (Cultura) e Casellati (FI, Riforme), 39% per il Ministro della Salute Schillaci; chiudono al 38% il terzetto Urso (FdI, Imprese), Locatelli (Lega, Disabilità) e Abodi (Sport e Giovani).

MIGRANTI E ONG: I SONDAGGI POLITICI CONFERMANO IL BLOCCO NAVALE AL 57%

Da Piepoli ad Analisi Politica per “Libero Quotidiano”, gli altri sondaggi politici emersi nelle ultime ore prendono in considerazione l’emergenza massima a livello nazionale, ovvero il tema immigrazione & Ong. Secondo il 62% degli elettori intervistati il Governo Meloni si sta comportando bene sul tema migranti e anzi potrebbe anche fare di più per contrastare l’emergenza tanto umanitaria quanto “pragmatica-logistica”: il 31% invece vorrebbe che sull’immigrazione l’esecutivo cambi decisamente registro e impronti un approccio più umanitario.

Alla dichiarazione «Per fermare l’immigrazione dall’Africa sarebbe più efficace effettuare un blocco navale davanti alle coste libiche e tunisine, prendendo accordi con quei governi e con l’Europa, per fermare sia i barconi che le barche piccole», i sondaggi politici di Analisi per “Libero” certificano come il 57% degli italiani sia del tutto a favore del “blocco navale” contro le navi Ong. Di questi, l’89% degli elettori Lega, il 78% di FdI, il 55% per Forza Italia, 49% Terzo Polo, 44% Pd, 43% Sinistra e Verdi e 50% M5s.











