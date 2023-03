SONDAGGI POLITICI, LA MEDIA/ FdI sotto 30%, Pd 19%, crollo M5s: Lega stacca Calenda

LA “SUPERMEDIA” DEI SONDAGGI POLITICI DI YOUTREND: IL CALO DI MELONI E M5S

Il confronto in Aula alla Camera avvenuto la scorsa settimana ha posto in evidenza che al momento l’unico partito – e l’unica leader – in grado di opporsi al Governo di Giorgia Meloni è il Pd di Elly Schlein: secondo i sondaggi politici degli ultimi 14 giorni, quantomeno, l’effetto Schlein continua a trainare i Dem tanto da staccare ormai definitivamente il M5s di Giuseppe Conte dopo che solo poche settimane fa il Partito Democratico scendeva sotto quota 15% di consenso. La “Supermedia” dei sondaggi politici delle ultime due settimane messa a punto come sempre da YouTrend per AGI lo scorso 17 marzo conferma tanto la crescita del Pd, quanto il calo importante – il primo vero dopo le Elezioni politiche – del partito di maggioranza del Governo di Giorgia Meloni.

Fratelli d’Italia cala infatti dell’1,2% finendo sotto quota 30% secondo praticamente tutti i sondaggi politici del momento: la Supermedia indica nel 29,2% il dato attuale di FdI, davanti di 10 punti al Pd “rinato” nei consensi dopo le Primarie: Schlein fa guadagnare il 2% netto al Partito Democratico, con un 19,2% totale che riallarga lo strappo con i 5Stelle di Conte, in caduta libera al 15,9% (-1,2% in pochi giorni). I sondaggi politici “mediati” da YouTrend mostrano poi il buon momento della Lega di Salvini, ancora in ascesa con il 9,2% staccando sia il Terzo Polo di Calenda e Renzi (7,6%) e sia Forza Italia di Berlusconi, 6,9% completo per gli azzurri. Chiudono la “Supermedia” l’alleanza Verdi-Sinistra al 3%, PiùEuropa di Magi al 2,3%, ItalExit di Paragone al 2,2%, Unione Popolare di De Magistris all’1,5% e Noi Moderati di Lupi all’1,1%.

MIGRANTI-GOVERNO E SCHLEIN-PD: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dalle intenzioni di voto alle singole istanze politiche del momento, i sondaggi politici realizzati da Euromedia per “Porta a Porta” lo scorso 14 marzo mettono in luce due elementi che concorrono a “leggere” meglio la situazione generale dei partiti in questo momento. Da un lato le difficoltà del Governo a guida Meloni sul tema migranti dopo la strage di Cutro, dall’altro la crescita esponenziale del Pd dopo la vittoria di Schlein su Bonaccini alle Primarie: secondo il 40,6% degli elettori intervistati dai sondaggi politici Euromedia la responsabilità nella strage sulla spiaggia del Crotonese è da imputare agli scafisti, ma c’è comunque un 19,1% che ritiene in qualche modo responsabile in parte anche il Governo Meloni.

Non solo, il 58% non condivide il Decreto Migranti varato nel CdM a Cutro, mentre solo il 34,7% pensa che l’azione dell’esecutivo sia sensata ma solo nella parte dell’inasprimento delle pene per gli scafisti e la conferma della durezza verso il traffico illegale di immigrati. Fronte Dem, il 36,6% degli elettori intervistati giudica importante e soddisfacente l’elezione di Schlein alla guida del Pd, mentre per nulla soddisfatti risultano il 44,5% delle risposte: se però entriamo nei soli elettori Pd, ecco che troviamo cifre plebiscitarie per la neo Segretaria del Partito (88,4% favorevole, solo 8,5% non soddisfatti).

