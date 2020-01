Sondaggi politici/ Lega 31,2%, Pd 18,7: i trend del 2019. Meloni-top per il Times

Osservando i sondaggi politici realizzati nel 2019 dalle intenzioni di voto YouTrend-Quorum per Agi si può “ricostruire” il percorso che ha portato Lega e Partito Democratico, al momento i primi due partiti per consenso in Italia, all’attuale e ultima intenzione di voto del 31 dicembre scorso. Salvini al 31,2% e Zingaretti al 18,7% rappresentano un “saldo” che non si discosta di tanto dall’inizio dello scorso anno, eppure in mezzo è successo praticamente di tutto. La Lega nei sondaggi politici di inizio 2019 fissava la sua crescita esponenziale che l’avrebbe portata al 34,3% alle Europee e al dato massimo del 27,7% di metà luglio: da quel punto, per il tentativo di forzare la mano e far cadere il Governo per crearne un altro con il Centrodestra ha di fatto frenato l’ascesa di Salvini portandolo in una rapida decrescita giunta fino al 31,2% di fine anno. In mezzo, con il Governo Conte-2 in difficoltà, la Lega ha rialzato la testa ed è tornata al 34% poi però a fine anno un po’ il Movimento delle Sardine e un po’ la mancanza di competizioni elettorali dove di norma la capacità mediatica della Lega è sempre formidabile, hanno riportato il Carroccio ad una quota più bassa. Non solo, con la crescita netta di Fratelli d’Italia (stabile oltre il 10%) un lieve bacino di voti si è spostata da Lega a Giorgia Meloni.

SONDAGGI TIMES (1 GENNAIO): MELONI TRA I TOP 20 AL MONDO

Il Partito Democratico invece ha vissuto un vero e proprio cambiamento “choc” nel 2019 appena finito, ovvero la scissione di Renzi e di una compagine di parlamentari che hanno fondato Italia Viva portando un 5% di consensi al Pd zingarettiano: nonostante questo, con il 18.1% realizzato nei sondaggi politici di inizio 2019, la crescita non è stata malissimo alle Europee (22,7%) con il ruolo di partito anti-Lega che più del Movimento 5 Stelle si è guadagnato in questi mesi. Dato massimo a giugno (23,5%), poi la perdita netta per la scissione renziana e per le difficoltà interne al Governo Conte-2 che portano il Pd al 18,7% attuale. Altro elemento di forte novità nell’anno appena passato riguarda la posizione e la leadership di Giorgia Meloni, nei sondaggi politici ma anche nei “sentiment” a livello internazionale: il quotidiano britannico Times ha inserito la leader di Fratelli d’Italia tra le 20 persone che cambieranno il mondo nel 2020. Come riporta il prestigioso giornale inglese, «Ora il Partito Fratelli d’Italia di Meloni è al 10% nei sondaggi rispetto al 4,4% delle elezioni del 2018 e ruba voti alla Lega di Matteo Salvini. Malgrado il suo status di stella nascente, Meloni è stata ministro con Silvio Berlusconi nel 2008 e ciò fa di lei una abile veterana».

