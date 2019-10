Sondaggi Politici/ Lega al 31.9%, M5s al 20%, fiducia nel Governo al 32%

La Lega si conferma il primo partito in Italia nei sondaggi politici, ma nel contempo, è il gruppo che perde di più rispetto ad una settimana fa. Secondo quanto rilevato in collaborazione fra l’istituto Tecnè e l’agenzia Dire, il partito di Matteo Salvini è in prima posizione a quota 31.9 punti percentuali, ma con un punto in meno rispetto alla rilevazione di sette giorni fa. Seconda posizione per il Movimento Cinque Stelle, con il gruppo guidato dall’attuale ministro dell’estero, Luigi Di Maio, che si assesta sul 20%, perdendo comunque 0.5 punti rispetto ai dati della scorsa settimana. Sembra invece in risalita il Partito Democratico, che si piazza alle spalle dei grillini, medaglia di bronzo, con il 18.6%, in crescita dello 0.4 rispetto alla settimana passata. Rimangono stabili gli altri partiti, con Forza Italia di Silvio Berlusconi medaglia di legno a quota 7.8% (perde lo 0.2), seguito a ruota dal solito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 7.5 (+0.2% rispetto a sette giorni fa). Italia Viva di Matteo Renzi rimane invece il gruppo outsider con il 4.8%, più o meno i dati rilevati negli ultimi giorni.

SONDAGGI POLITICI, LEGA AL 31.9%,

Infine +Europa, La Sinistra e i Verdi, registrano una percentuale rispettivamente del 2, 1.8 e 1.7, rimanendo più o meno stabili. Da quanto si evince, quindi, il Carrocco non ha perso consensi nonostante la “scissione” dal Governo, anche se il gruppo di Salvini è comunque in lenta discesa rispetto a quando lo stesso stava al comando, molto probabilmente per una minore esposizione mediatica (le ospitate in tv e radio, nonché nei vari tg), dello stesso ex ministro dell’Interno. Per quanto riguarda l’attuale esecutivo, invece, più di un italiano su due, precisamente il 55% degli intervistati, non sembra avere fiducia nel governo composto da una maggioranza Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, mentre il 32% ha sensazioni positive, con il 12.8% infine che non ha un’opinione propria. La sfiducia è leggermente cresciuta nelle ultime settimane, passando dal 52.4% all’attuale 55.2, crescendo negli ultimi sette giorni dello 0.1%.

