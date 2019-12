Sondaggi politici/ Lega al 31,8%, boom FdI: Meloni al 10,3%. Pd e M5s…

Clima rovente al Governo, tensione tra le forze di maggioranza e l’opposizione spinge per elezioni anticipate: tutti, insomma, con un occhio ai sondaggi politici per intravedere il possibile scenario in caso di ritorno alle urne. Dopo aver affrontato le rilevazioni di voto in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, passiamo ai dati nazionali con i sondaggi di Index Research per Piazza Pulita. La Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito in Italia, seppur in lieve calo: il Carroccio si attesta al 31,8%, -0,4% in una settimana. Flessione rispetto alle Europee del 26 maggio: -2,5%. Il secondo partito d’Italia è il Partito Democratico, che torna però ai livelli delle ultime elezioni Politiche: dem quotati al 18,9% (-0,3%), appena 0,2 punti percentuali in più rispetto alla debacle del 4 marzo 2018. Segue il Movimento 5 Stelle, in costante discesa: i grillini sono quotati al 16% (-0,2%), meno della metà del consenso ricevuto alle Politiche.

SONDAGGI POLITICI E INTENZIONI DI VOTO: BOOM FRATELLI D’ITALIA

Confermate le ultime rilevazioni di voto per quanto riguarda Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni supera quota 10% e si attesta al 10,3%, in crescita dello 0,5%. Una crescita esponenziale per FdI, che dalle Politiche 2018 ha guadagnato 6 punti percentuali. Piccoli segnali di crescita per Forza Italia, che tocca quota 6,8% (+0,1%), mentre Italia Viva è in calo: il partito di Matteo Renzi scende al 4,4% (-0,2%). Gli altri partiti di Sinistra, Liberi e Uguali ma non solo, al 2,9%, mentre Azione di Carlo Calenda sale al 2,1& (+0,3%). Verdi al 2% e +Europa stabile all’1,5%, mentre Cambiamo di Giovanni Toti non va oltre l’1%. Osservando i dati delle coalizioni, il Centrodestra è ad un passo dal 50%: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia toccano quota 48,9%, considerando anche Cambiamo di Giovanni Toti il dato passa al 49,9%. M5s e Pd insieme non vanno oltre il 34,9%, un segnale per l’alleanza giallorossa…

