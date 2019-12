Sondaggi politici/ Sardine vs Lega-Salvini: “solo il 12% li vede come partito”

Intervenendo ieri sera a Di Martedì il direttore dei sondaggi politici Ipsos Nando Pagnoncelli ha assestato un “colpo” elettorale non da niente alle Sardine di Mattia Santori e degli altri ragazzi bolognesi: «gli italiani sono scettici sulle Sardine come partito». Confermando di fatto quanto ripetuto dagli stessi referenti del movimento di piazza anti-Lega, l’ipotesi futura di una discesa in campo è tutt’altro che probabile. Ad oggi secondo il sondaggio Ipsos solo il 12% degli intervistati ritiene che il movimento di piazza anti-sovranista debba trasformarsi in un partito politico strutturato e “normale”: spiega ancora Pagnoncelli, confermando di fatto il dato contenuto anche negli attuali sondaggi politici BidiMedia (o anche quelli della Ghisleri), «il 49% ritiene che dovrebbero formulare proposte politiche su alcuni temi e che i partiti dovrebbero inserirli nei propri programmi». Una sfiducia generale che al momento viene confermata anche da altri intenzioni di voto: resta però il dato sul potenziale consenso tolto a quasi tutti i partiti d’Italia qualora le Sardine dovessero invece affrontare l’agone della politica in prossime Elezioni.

SONDAGGI IPSOS (18 DICEMBRE): FIDUCIA LEADER, CONTE AL 49%

Continuiamo il nostro viaggio tra i sondaggi politici e, dopo le intenzioni di voto, concentriamo la nostra attenzione sul gradimento dei leader. I dati di Ipsos per Tagadà segnalano qualche cambiamento nell’arco politico: in testa troviamo ancora il premier Giuseppe Conte con il 49%. Protagonista delle ultime vicende di Governo, il giurista è in netta risalita: negli ultimi giorni ha guadagnato un buon 3%. Cambia il principale competitor: seppur in calo dell’1%, il leader della Lega torna al secondo posto con il 36%. L’ex ministro dell’Interno è incalzato da Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia è al 35%, in calo di quattro punti percentuali. In grande crescita il consenso di Nicola Zingaretti: il segretario del Partito Democratico guadagna il 6% e si attesta al 26%. Buone notizie anche per Luigi Di Maio, in risalita del 4% e quotato al 22%. Infine, troviamo Silvio Berlusconi al 19% (+1%) e Matteo Renzi al 14% (+3%). Il numero uno di Italia Viva deve fare i conti con il caso Fondazione Open, che secondo gli italiani danneggia la sua immagine: il sondaggio di Nando Pagnoncelli per Di Martedì registra che per il 48% degli intervistati il caso danneggia in maniera grave il partito dell’ex premier. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SONDAGGI POLITICI: LEGA AL 31,6%, M5S E SARDINE…

Negli ultimi sondaggi politici stilati da BidiMedia si tende a prendere sempre più in considerazione la presenza delle “Sardine” nelle potenziali Elezioni Politiche anticipate dei prossimi mesi: il raduno nazionale ha gettato ancora più Mattia Santori e i suoi compagni di flash mob al centro dell’attenzione politica, al netto di un manifesto che al momento fa tenere ancora fuori “dall’agone” le Sardine ma che a livello elettorale già fa “pescare” voti agli attivisti anti-Lega praticamente da tutti i partiti. Dopo il caos nella Manovra e le “rogne” Banca Popolare di Bari, Ilva e Alitalia, il Governo non brilla affatto nei sondaggi e addirittura passa al 16,9% col Pd e al 16% col M5s se alle urne ci fossero le Sardine. Bidimedia informa che invece senza Santori & Co. Zingaretti terrebbe un attuale 18,8% mentre Di Maio risalirebbe fino al 17%. E la Lega? Sempre in testa col 31,6% ma comunque in calo per una lieve percentuale (sotto l’1%) di voti che passerebbero alle Sardine: bene ancora Fratelli d’Italia al 9,3%, mentre Forza Italia fa sempre più in crisi e passa al 5,6%.

SONDAGGI BIDIMEDIA (16 DICEMBRE): LE SARDNE “PESCANO” VOTI DA TUTTI

Matteo Renzi, al netto dei problemi interni al Governo e con il rebus di un futuro tutt’altro che solido qualora si andasse a breve alle urne, risale nei sondaggi politici Bidimedia con il 4,4%: è l’unico partito a guadagnare se ci fossero le Sardine “in campo”, ma resta comunque l’incognita per quella fetta di elettorato a cui guarda Italia Viva, assai simile a quella di Berlusconi, Calenda, Bonino e Toti. Nei dati elettorali emerge poi il vero e potenziale “spazio” politico oggi in mano alle Sardine: dalla piazza di Bologna fino al 5,8% potenziale se si dovessero candidare. Non è molto, ma è già più di Forza Italia e Renzi e di tutti gli altri mini-partiti nelle attuali intenzioni di voto: «le Sardine riuscirebbero ad intercettare voti da tutti i partiti anche quelli di centrodestra che perderebbero qualche decimo di percentuale», spiega BidiMedia nel presentare gli ultimi sondaggi politici. Chiude la lista Azione di Calenda all’1,7%, Liberi e Uguali all’1,5%, Europa Verde all’1,2%, +Europa all’1,4% e Toti allo 0,7%. L’affluenza è data attorno al 65% mentre gli indecisi sono ancora parecchi, il 19% dei potenziali elettori con diritto di voto.



