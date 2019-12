Sondaggi politici/ Sardine ’legano’ Salvini al 31%: Pd 19,6%, risale M5s, FdI 10,6%

Le Sardine ‘legano’ Matteo Salvini: nei sondaggi politici presentati questa mattina ad Agorà – come da tradizione per i dati Emg Acqua presentati da Masia ogni giovedì per la Rai – la Lega registra un ulteriore calo netto dimostrando un momento di appannamento a livello di consensi generali dopo la risalita ottimale a seguito della caduta del Governo Conte-1. Dal 32% della scorsa settimana al 31,2% di questa, il Carroccio “paga” dazio nella settimana della Manovra approvata dal Governo giallorosso, dal raduno nazionale delle Sardine e dalla proposta dello stesso Salvini di una “coalizione di salute nazionale” per sistemare i tanti problemi politici che affliggono l’Italia prima di andare al voto anticipato. Gli elettori non lo hanno seguito/capito e perde netto uno 0,8% in soli sette giorni: ne guadagna di certo Fratelli d’Italia (con la Meloni che passai al 10,6% nei sondaggi politici Emg) ma è il Governo in quanto tale a risalire la china, tutti tranne Matteo Renzi. Pd tiene al 19,6% (+0,3%), M5s risale fino al 16,1% (+0,4%) nonostante le difficoltà di Manovra e Banca Popolare di Bari di questi giorni.

SONDAGGI EMG ACQUA (19 DICEMBRE): IL PRANZO DI NATALE CON…

Italia Viva come detto è l’unico partito di Governo a non crescere negli ultimi sette giorni: il partito di Renzi, come registrano ancora i sondaggi politici Emg Acqua, cala dal 5,2% al 5% su scala nazionale, senza recuperare terreno su Forza Italia che al 6,7% resta praticamente ferma nell’ultima settimana. Completano le intenzioni di voto l’altro partito di Governo, Leu-La Sinistra (al 2%), i Verdi all’1,6%, il nuovo partito di Calenda “Azione” in crescita al 2,3% e la lista di Giovanni Toti “Cambiamo” al 1%. Simpatica ma indicativa l’ultima domanda posta dai sondaggi Emg presentati il 19 dicembre: «lei con chi vorrebbe trascorrere il pranzo di Natale?» ed è qui che Salvini trae ancora la sua forza “mediatica” e “comunicativa” con il 23% dei commensali che sceglierebbe propri lui come ospite nel Cenone di Natale. Al secondo posto l’alleata di Centrodestra Giorgia Meloni (19%), al terzo posto con pochissimo vantaggio troviamo invece a sorpresa il “capo” delle Sardine Mattia Santori (8%). Seguono poi tutti gli altri, dal Premier Conte (6%) a Matteo Renzi, 4% a pari merito con Berlusconi e Zingaretti. All’ultimo posto, con la conseguente crisi del M5s dal punto di vista anche “mediatico” è Luigi Di Maio, al 3% come “ospite preferito” in un “particolare” pranzo natalizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA