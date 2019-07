Sondaggi politici/ Lega al 34,6%, M5s recupera su Pd: Di Battista bocciato da leader

La Lega di Matteo Salvini resta saldamente al primo posto nelle intenzioni di voto prodotte nei sondaggi politici Emg Acqua: il Carroccio prosegue la sua tenuta in cima a tutti i partiti italiani anche se perde un mezzo punto percentuale rispetto ad una sola settimana fa (pesa il braccio di ferro sulla Sea Watch, il vero fatto politico della scorsa settimana). 34,5% per la Lega, quasi un 10 di punti di distacco dalla seconda forza nel Paese, ovvero il Pd di Nicola Zingaretti. Interessanti i dati invece prodotti sul M5s: i grillini sono dati in recupero, dal 17,9% all’attuale 19% con Di Maio che torna in “crescita” dopo mesi di perenne crisi del “suo” Movimento sia durante le varie tornate elettorali che nello scontro-confronto interno alla maggioranza gialloverde. Per tutti gli altri partiti, intanto, il futuro resta fosco specie in casa Forza Italia: l’8,5% resta ancora molto basso per Berlusconi e Co, alla vigilia dell’imminente Consiglio Nazionale dove si conoscerà il futuro prossimo del movimento azzurro fondato nel 1994. Importante è l’affermazione di Fratelli d’Italia al 6,7%, anche se cala di qualche punticino rispetto al 7% di una settimana fa: per gli altri partiti, +Europa è dato al 2,9%, La Sinistra al 2% e Europa Verde allo 0,9%

SONDAGGI EMG ACQUA (25 GIUGNO): IL FUTURO DEL M5S

Nel corso delle altre domande effettuate dai sondaggi politici di Emg presso gli elettori intervistati, interessante la considerazione fatta in merito alla tenuta del Governo Conte e al futuro stesso del Movimento 5 Stelle in costante “oscuramento” dalla stella di Matteo Salvini. Ebbene, alla domanda quanto durerà il Governo gialloverde, per il 17% non si arriverà a fine settembre, il 28% ritiene invece che almeno il 2019 Salvini e Di Maio lo dovrebbero ultimare, mentre il 44% ancora ritiene che il Governo Conte possa durare fino a fine della Legislatura. Decisamente più indicativa la risposta al sondaggio su quale possa essere il futuro del Movimento 5 Stelle: per il 38% non si può prescindere dal leader attuale, Luigi Di Maio, riconfermato in fiducia dalla sua base. Il 46% non si esprime ma critica comunque la leadership del Ministro del Lavoro. Da ultimo, viene di fatto “bocciato” come nuovo leader Alessandro Di Battista (solo il 16% lo ritiene adatto al posto di Di Maio): ergo, ad oggi, per il M5s non esiste una reale alternativa a Di Maio.

