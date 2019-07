Sondaggi politici/ Lega al 38% dopo Sea Watch: Salvini vs Carola: 60% col Ministro

Il caso Sea Watch 3, la crisi dell’immigrazione e le forze politiche in Italia sono sempre più “intrecciati” tra loro: i sondaggi politici certificano ancora una volta quanto avvenuto a livello politico nella settimana in cui l’Italia ha spinto in ogni modo per evitare la procedura d’infrazione. Ebbene, i risultati dei singoli partiti sono inevitabilmente legati al tema dei 42 migranti salvati dalla Sea Watch e portati a Lampedusa forzando un posto di blocco marittimo per volontà della capitana Carola Rackete: l’arresto e ieri la sua scarcerazione hanno fatto discutere, con la Lega di Matteo Salvini che risulta però ancora una volta la principale “destinataria” dei consensi a fronte della grancassa mediatica creata sull’ennesimo caso migranti nel Mediterraneo. Carroccio al 38%, seminati il Pd – al 22,6% – e il Movimento 5 Stelle al 17,2%, in stallo completo anche n questa nuova settimana politica iniziata; nei sondaggi politici di Swg ancora malissimo Forza Italia, appena sopra a Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni 6,5% contro 6,4%, mentre i Verdi al 2,7%, +Europa-Italia in Comune al 2,8% e Sinistra all’1,56 completano il giro delle intenzioni di voto.

SONDAGGI TECNÈ (1 LUGLIO): SALVINI VS CAROLA, IL 60% CON IL MINISTRO

Nel merito del caso Sea Watch, gli stessi sondaggi politici di Swg hanno rivolto la semplice domanda ai propri intervistati su quale giudizio di merito viene dato alla capitana Carola Rackete e al suo operato: ebbene, il 37% ritiene che la comandante della nave Ong ha trasgredito la legge forzando il posto di blocco della Guardia di Finanza fuori dal porto di Lampedusa. Per il 29% invece Carola ha fatto bene perché è disumano lasciare per così tanto tempo i migranti sulla nave senza alcuna decisione delle autorità italiane ed europee; per il 15%, ha sbagliato perché i migranti comunque non devono sbarcare in Italia; infine, per l’11% la Rackete ha fatto bene perché è sbagliata la politica di Salvini e del Governo sui porti chiusi. Un altro sondaggio simile, condotto però da Tecné per Quarta Repubblica, ha rivolto una semplice domanda: tra il Ministro e la “capitana”, con chi stanno gli elettori intervistati? Risultati plebiscitari: il 60% dà ragione a Matteo Salvini, il 29% a Carola Rackete, mentre l’11% non sa qualche parte scegliere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA