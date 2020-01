Sondaggi politici/ Lega in calo, FdI al 10,6%: crollo M5s, La Sinistra vale il 3%

Una Supermedia quella di YouTrend offerta nei primi giorni del 2020 ai tg La7 rappresenta al momento la prima vera indicazione di sondaggi politici nel “nuovo anno” che si affaccia davanti carico di aspettative, scadenze e snodi chiave per l’immediato futuro del nostro Paese. Governo Conte-2 dilaniato, distanze su quasi tutti i temi caldi della discussione politica, da ultimo le concessioni ad Autostrade che tengono in costante distanza ancora Pd, Renzi e Movimento 5 Stelle; ebbene, con l’esecutivo che litiga e le due Elezioni Regionali che si avvicinano, il Centrodestra vede avanzare ancora il proprio distacco sugli alleati “giallorossi” anche se con una Lega in testa ai sondaggi ma comunque in calo rispetto a solo un mese fa. Per Salvini il dato si ferma al 31,2%, mentre per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia il “botto” di Capodanno ancora prosegue e si sofferma al 10,6% su scala nazionale; in più, Forza Italia al 6,5% è la “terza gamba” ideale al momento per trarre ancora linfa dai voti moderati-centristi che servono comunque alla coalizione a guida Salvini-Meloni per poter ambire alla guida del Paese.

SONDAGGI YOUTREND (5 GENNAIO): LA “CRESCITA” DELLA SINISTRA

Nei sondaggi politici messi a punto d YouTrend in base a tutte le ultime intenzioni di voto di fine 2019, è il Pd tra i partiti di testa l’unico a guadagnare consensi: la lieve crescita al 18.7% distanza ancora i dem dagli alleati-rivali del Movimento 5 Stelle. Bisognerà osservare, dopo la verifica-tagliando di Governo di fine gennaio, come e in che modo ne usciranno Pd e M5s, specie chi avrà dovuto “adeguarsi” alle richieste dell’altro alleato. Nel frattempo, emergono anche gli altri due elementi della maggioranza di Centrosinistra: si tratta di Matteo Renzi che con il suo Italia Viva è arrivato a quota 4,8, al netto delle sostanze liti e frizioni con gli alleati a Palazzo Chigi, ma anche de La Sinistra di Fratoianni (che raccoglie anche i voti dei sondaggi di Speranza e Bersani di LeU-MdP, ndr) che sale fino al 2,9% nelle ultime intenzioni di voto tra 2019 e 2020. Alla vigilia di decisioni importanti su tema giustizia, concessioni, legge elettorale e campagna verso le Regionali, la situazione è del tutto eterogenea e tutt’altro che “prevedibile” per un immediato futuro prossimo.

