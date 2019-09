Sondaggi politici/ Lega primo partito al 31,2%, M5s sotto il 20%. Pd e Renzi…

Dopo la crisi del governo Lega-M5s e la nascita del Conte-bis gli equilibri sono mutati e i sondaggi politici lo confermano. Le rilevazioni di voto degli istituti specializzati tracciano un quadro ben preciso, importante in vista delle prossime elezioni Regionali: il Carroccio resta il primo partito, Pd e M5s si giocano il “secondo posto”, mentre Fratelli d’Italia è ormai stabilmente sopra Forza Italia. Seppur in calo rispetto alle elezioni Europee, il partito guidato da Matteo Salvini è saldamente “in vetta” con il 31,3% dei consensi secondo il sondaggio di Youtrend per Sky Tg 24. Il Partito Democratico arretra al 21,2%, mentre i pentastellati restano lontani dalla soglia del 20%: il Movimento di Luigi Di Maio è quotato al 18%. FdI continua la sua crescita e si attesta al 7,8%, mentre c’è qualche segnale di ripresa per FI, dato al 6,9%. Italia Viva, nuovo partito di Matteo Renzi, è al 3,6%, seguito da La Sinistra (3,1%), + Europa (2,7%). Infine, Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,8%.

SONDAGGI POLITICI, COSA PENSANO GLI ITALIANI DEL CONTE-BIS?

Il sondaggio Quorum Youtrend per Sky Tg24 indaga inoltre su cosa pensano gli italiani del Governo M5s-Pd ed ecco un importante campanello d’allarme per la nuova maggioranza giallorossa. Sei italiani su dieci hanno una idea negativa del Conte-bis: il 60% non è soddisfatto del nuovo esecutivo, il restante 40% la pensa diversamente. L’elettorato della Lega è compatto, il 90% ha un’opinione negativa del nuovo Governo, così come quello dei restanti partiti di Centrodestra (74%). Dati diversi per i due partiti di maggioranza: in casa M5s il 17%, in casa Pd il 16%. Italia spaccata per quanto riguarda la questione migranti: secondo il 36% il nuovo esecutivo dovrebbe essere più morbido e aperto, mentre il 35% ritiene che debba mantenere le stesse politiche del governo precedente. Il 29%, invece, il nuovo governo dovrebbe essere più duro e severo del governo precedente.

