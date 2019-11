Sondaggi politici/ Lega top al 34%, Governo Pd-M5s ko: cresce solo Renzi (6%)

Gli ultimi sondaggi politici mostrati ieri sera da Swg per il tg La7 non fanno che confermare un trend visto sia prima sia soprattutto dopo le Elezioni Regionali in Umbria: la Lega è tornata a correre come nell’immediato post-Europee tornando ai livelli di forte consenso popolare, complice il ko continuo di Pd e M5s che al Governo stanno riscontrando non pochi problemi, non ultimi la Manovra con le varie “micro-tasse” e il caos generato nell’ex Ilva ieri (con la rinuncia di ArcelorMittal all’acquisto per frizioni proprio con il Mise e l’esecutivo). I dati emersi dal sondaggio per il Tg di Mentana non sono che il “frutto” di questo ultimo trend con il Carroccio che vola al 34,1%, un netto +0,5% rispetto alla scorsa settimana: con Salvini in testa, gli inseguitori diretti faticano ancora di più, Pd al 17,5% (0,5% rispetto al voto in Umbria) mentre è soprattutto il Movimento 5 Stelle con il 16,8% a dichiarare forte crisi, con perdita secca dell’1,4% in soli 7 giorni. In vista delle prossime tornate elettorali, il progetto di Salvini prosegue a gonfie vele: costringere il Governo Conte-2 a rimettere il mandato e tornare in Primavera alle urne.

SONDAGGI SWG (4 NOVEMBRE): VOLA ITALIA VIVA, RENZI ESULTA

La Lega corre, Pd-M5s frenano ulteriormente e in generale le forze di Governo non riescono a fare meglio del Centrodestra: la seconda parte dei sondaggi politici di Swg conferma ancora lo stesso trend, con LeU-Mdp-Sinistra fermi al 3,3% e i Verdi in salita al 2,3%. A preoccupare Conte poi è un altro dato, ovvero che l’unico partito di Governo dato in crescita è quello che più sta cercando di mettere i “bastoni tra le ruote” alla maggioranza giallorossa (e non è un caso, ndr): Italia Viva di Renzi chiude le intenzioni di voto per questa settimana al 6%, un balzo netto dello 0,8% in soli 7 giorni, con la soddisfazione dello stesso neo-partito mostrata sui social proprio con la foto dei sondaggi politici Swg «il sondaggio di stasera di SWG per il TgLa7 è l’ennesima conferma di un trend positivo per Italia Viva. L’impegno sui temi concreti, a partire dalla legge di bilancio, paga». Va detto che lo stesso Centrodestra, a parte Salvini, non vede una crescita secca come subito dopo le Elezioni in Umbria: Fratelli d’Italia dopo mesi di segno positivo, vede una lievissima flessione (-0,1%, oggi dunque al 8,9%) mentre Forza Italia che pur cresce rispetto alla scorsa settimana (+0,7%) non riesce a fare meglio del 6,2%. Lo snodo del voto in Emilia, a questo punto, non sarà “solo” una competizione regionale bensì un vero e proprio test nazionale dal quale dipenderà molto se non tutto il prossimo futuro di questa Legislatura.

