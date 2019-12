Sondaggi politici/ Open-media: Lega-Renzi ko, M5s 16%. Su Salvini ‘pesano’ le sardine

In attesa dei nuovi sondaggi politici dei prossimi giorni – attesi anche quelli di Swg per la Nazione, ve ne parleremo nel prossimo aggiornamento nel corso della mattinata, ndr – è utile andare a vedere quanto il quotidiano Open nella sua consueta media ha rintracciato nella settimana che si è appena chiusa alle spalle. Trend in negativo e non di poco per i due “Mattei”: Lega cala di un punto percentuale, lo stesso fa Italia Viva anche se qui si fermano le analogie data la fortissima differenza nel posizionamento nelle intenzioni di voto. Salvini guida ancora col 32% l’intero gruppo di partiti politici, con i sondaggi che in mezzo registrano 4 altri movimenti davanti a quello di Matteo Renzi: tiene il Pd al secondo posto col 19% e una tendenza di “stabilità” pur dopo le tante controversie sulla Manovra e sul Mes di questi ultimi giorni. Male ancora il M5s che seppur non scende sotto il 16% (16,3% la supermedia tra i diversi sondaggi politici nazionali) non cresce più e si vede anche avvicinare non lontanissima Giorgia Meloni con FdI salita fino al 10,4% (in settimana anche il dato più alto mai registrato da Fratelli dìItalia).

SONDAGGI IZI-IPSOS (10 DICEMBRE): PER CHI VOTAVANO LE SARDINE?

Chiudono le intenzioni di voto raccolte da Open Online con Forza Italia al 6,9%, anch’essa incapace di una forte reazione di consensi agli altri due “colossi” nell’alleanza di Centrodestra, e poi appunto Matteo Renzi che nei sondaggi politici continua a vivere difficoltà enormi nella scalata verso le posizioni che contano. Italia Viva al 4% e in calo netto di un punto nell’ultima settimana registra le forti difficoltà sulla inchiesta Open e in generale in una mancanza di fiducia da parte dell’elettorato nel suo progetto alternativo al Pd. Sinistra (2,6%), Azione di Calenda (2,1%), +Europa all’1,8% e Verdi all’1,5% chiudono la media dei sondaggi politici Open. Uno dei maggiori motivi del calo della Lega anche di questa ultima settimana è l’exploit delle Sardine che ieri addirittura hanno riempito da ogni parte d’Italia la piazza San Giovanni di Roma nel nome dell’antifascismo, antirazzismo e in sostanza della costante campagna anti-Lega. I sondaggi politici di Izi dello scorso 10 dicembre hanno provato a inquadrare il fenomeno, così come i sondaggi Noto per Il Fatto Quotidiano: nel primo caso si è scoperto che tra chi si dice certo di votare le Sardine (qualora scendano in politica, ndr) il 29,9% ha votato per il M5s alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, il 18,5% ha votato per il Partito Democratico; il 38,8% invece si è astenuto o non ha votato. Per i dati Noto invece, che considerano una fetta più larga di elettori (chi si dice “interessato” al fenomeno Sardine) nella maggioranza dei casi in passato votavano per il Pd (42%) o il M5S (22%), e solo nel 15% dei casi i sostenitori delle sardine sono cittadini non schierati fino ad oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA