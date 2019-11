Sondaggi politici/ SWG, centrodestra sopra il 50%: Meloni sfiora il 10%, crollo M5s

Gli ultimi sondaggi politici pubblicati in ordine di tempo sono quelli di SWG, l’istituto che ha firmato l’ormai consueta rilevazione del lunedì per il TgLa7 di Enrico Mentana. Stando a questi dati, la coalizione di centrodestra avrebbe ormai raggiunto e superato il 50%, con la fazione “sovranista” sempre più trainante rispetto a quella moderata. E’ la prima volta da anni che una coalizione supera la soglia del 50%, basti ricordare che soltanto nel 2018 il centrodestra arrivò primo alle Politiche ma non raggiunse quel 40-41% necessario a governare. La Lega si conferma al momento il partito preferito dagli italiani: rispetto ad una settimana fa lo schieramento guidato da Matteo Salvini passa infatti dal 34,1% al 34,5% (+0,4%). Chi cresce più di tutti è però Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni compie un altro balzo dall’8,9% al 9,5% (+0,6%) ed è ormai a mezzo punto dalla soglia psicologica del 10%.

SONDAGGI POLITICI: SWG, CENTRODESTRA SOPRA IL 50%

Chi non sembra beneficiare del momento di ottima salute del centro-destra nei sondaggi è Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi resta infatti fisso al 6,2%. In ogni caso la somma dei voti azzurri, aggiunti a quelli del Carroccio, a quelli di Fratelli d’Italia e all’1,3% attribuito al movimento “Cambiamo!” di Giovanni Toti portano la coalizione al 50,2%. Numeri, questi, molto preoccupanti soprattutto per le forze di maggioranza che sostengono il governo Conte II, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. C’è da dire che il Pd in questa settimana fa segnare un aumento corposo: quello di Nicola Zingaretti è infatti lo schieramento che cresce più di tutti, dal 17,5% al 18,6% (+1,1%). La percentuale di voti guadagnata dal Partito Democratico è praticamente la stessa persa da un MoVimento 5 Stelle in picchiata, passato dal 16,8% di sette giorni fa al 15,8% attuale. Perde qualcosa anche Italia Viva di Matteo Renzi, sceso dal 6 al 5,6% in una settimana. La Sinistra scende a sua volta dal 3,3% al 3,0%.

