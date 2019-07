Sondaggi politici/ “Trattativa” Lega-Russia è un caso grave per il 58%

Le nomine europee e lo scoop di Buzzfeed sulla presunta trattativa tra la Lega ed esponenti del governo russo per finanziamenti al Carroccio dividono. È quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici. Partiamo dalle nomine, che hanno deluso la maggior parte degli elettori: il 43 per cento le giudica negativamente, con un picco del 60 tra gli elettori leghisti, mentre il 31 per cento le valuta positivamente, con il 57% tra gli elettori di centrosinistra. Lo rileva il sondaggio di Nando Pagnoncelli, amministratore delegato di Ipsos Italia, per il Corriere della Sera. Per quanto riguarda invece la vicenda russa, ci riferiamo al caso Savoini, agli occhi dell’opinione pubblica si tratta di una vicenda grave: lo pensa il 58% degli intervistati contro un quarto che la considera marginale. Solo i leghisti e gli elettori di Forza Italia non le attribuiscono molta rilevanza, compresi i due terzi degli elettori del Movimento 5 Stelle.

SONDAGGI POLITICI (12 LUGLIO): “TRATTATIVA” LEGA-RUSSIA E NOMINE UE

Ma torniamo alle nomine europee. Dal sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera emerge anche un giudizio negativo degli italiani sull’operato di Conte: solo il 30 per cento dà un giudizio positivo contro il 45% negativo. Le perplessità sono consistenti anche tra gli elettori della Lega e del Movimento 5 Stelle. Gli ultimi contrasti sono visti come sintomi di un conflitto che potrebbe mettere a rischio la tenuta del governo (46 per cento), invece il 38 per cento li interpreta come una normale dialettica istituzionale. Un’opinione quest’ultima che è condivisa dalla maggioranza assoluta degli elettori Lega e M5s, ma in entrambi c’è una consistente minoranza che vede rischi di tenuta, a conferma che c’è una certa insofferenza da entrambe le parti per le relazioni all’interno della compagine governativa. Il 50 per cento degli intervistati inoltre ritiene che la Lega sia isolata in Europa: per questo l’esito della trattativa sulle nomine è stato sfavorevole al Carroccio.

