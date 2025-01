LA CARRELLATA DI SONDAGGI POLITICI IN REGNO UNITO PREOCCUPA IL LABOUR DI STARMER: INIZIO 2025 CHOC

È un inizio di 2025 finora choc per il Governo laburista di Keir Starmer, non solo per i sondaggi politici del Regno Unito che vedono il record negativo per il partito socialdemocratico dei Lavoratori dal 2019 ad oggi: l’allarme terrorismo con gli ultimi atti crescenti nelle varie città anche periferiche dello UK, le accuse di “insabbiamento” (per non essere tacciati di “islamofobia”) e la crisi economica che non diminuisce dopo gli ultimi mesi del Governo precedente a guida Tory. In tutto questo, l’anomalia dell’ultimo periodo elettorale vede la tradizione plurisecolare della democrazia inglese ribaltarsi con l’inserimento di un terzo partito in competizione con gli storici Labour e Tory: il Reform di Nigel Farage, sulla scia dell’era Brexit, ottiene sempre più consensi nei sondaggi politici nazionali e oggi potrebbe addirittura sfilare la vittoria alle urne.

Osservando i sondaggi del Regno Unito di YouGov del 19-20 gennaio 2025, il Labour di Starmer crolla al 26% dopo la tonante vittoria elettorale di neanche un anno fa, con il partito della destra inglese ‘incollato’ al 24%, mentre i Conservatori di Kemi Badenoch, dopo l’uscita di scena di Sunak, resistono al 22%. A chiudere la rassegna di sondaggi nazionali UK i LibDem al 14%, con i Verdi al 9% e l’SNP in calo al 3%. Altro giro, stesso risultato con i sondaggi Techne che confermano il calo anche nell’ultimo mese di Laburisti e Tories, rispettivamente al 25 e 24% di consensi nazionali in Regno Unito: il Reform di Farage pareggia i conti con i conservatori inglesi e si propone come credibile alternativa in caso di prossime Elezioni.

UK (GB), YouGov poll: LAB-S&D: 26%

REFORM~NI: 24% (-1)

CON~ECR: 22%

LDEM-RE: 14%

GREENS-G/EFA: 9% (+1)

SNP-G/EFA: 3%

PC-G/EFA: 1% +/- vs. 12-13 January 2025 Fieldwork: 19-20 January 2025

Sample size: 2,466 ➤ https://t.co/Oc1WEqPB9Y pic.twitter.com/MmNS7YgpIS — Europe Elects (@EuropeElects) January 25, 2025

ECONOMIA, ALLARME TERRORISMO E MIGRANTI: IL GOVERNO STARMER IN FORTE DIFFICOLTÀ (NON SOLO NEI SONDAGGI UK)

Sebbene isolato rispetto agli altri sondaggi del Regno Unito, in questo inizio 2025 l’analisi di More in Common – con interviste tra l 17 e il 20 gennaio – vede addirittura il sorpasso di Tory e Reform UK sul partito oggi a Downing Street: Badenoch al 25% pareggia Farage, mentre il Premier Starmer crolla al 24%, doppiando i LibDem, con i Verdi al 7% complessivo.

Nell’analisi compiuta da Europe Elects in merito agli ultimi sondaggi prodotti sui partiti UK, la tendenza svelata è quella di un Partito Laburista (il Centrosinistra storico in Regno Unito, ndr) che da quando è scattato il Governo Starmer è crollato al suo peggior risultato elettorale dal 2019, da oltre il 30% fino all’attuale dato minimo registrato al 22%. Di contro, nota il centro studi sui sondaggi di Europe Elects, Reform di Farage raggiunge la vetta massima dopo il cambio nome nel 2019 (si chiamava Brexit Party, ndr), con il 26% registrato dall’ultimo sondaggio Find Out Now. Come spiegava in esclusiva al “Sussidiario” il professore Claudio Martinelli, la crisi dei laburisti a Londra è da spiegarsi in più passaggi e vede una “naturale” fase di promesse elettorali che si scontrano con il peso del Governo, mista al tema immigrazione e ai presunti insabbiamenti su stragi come Southport che hanno dimostrato una debolezza politica di Starmer finora celata dal successo delle Elezioni 2024 contro i Tory in caduta libera.