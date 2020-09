Sonia Bergamasco/ “Cresciuta in una Milano grigia e bruttina, mi rifugiavo al cinema”

Sarà l’attrice Sonia Bergamasco a guidare questa sera il racconto di “Io tu noi, Lucio”, il docufilm in onda stasera su Raidue sulla vita di Lucio Battisti a 22 anni dalla sua scomparsa. Sonia Bergamasco è la protagonista di una delle serate “Segreti d’Autore”, rassegna teatrale pensata da Ruggero Cappuccio la cui direzione artistica è stata affidata a Nadia Baldi. Nota attrice e registra milanese, la Bergamasco deve la sua popolarità soprattutto per aver interpretato il personaggio di Livia, storica fidanzata del commissario Montalbano nella serie omonima. Considerata tra i talenti più poliedrici della scena italiana, Sonia è un’artista a tutto tondo dal momento che non si limita solo al ruolo di attrice e regista ma estende la sua arte al mondo della musica e della poesia. “Quello che indago da sempre nel mio lavoro è il dialogo possibile tra musica, cinema e teatro. Niente di nuovo, eppure la declinazione dei modi sulla scena è infinita”, aveva dichiarato a tal proposito l’attrice, come riporta InfoCilento.it. Numerosi i riconoscimenti professionali che le sono stati conferiti tra cui il Nastro d’Argento nel 2004 come migliore attrice protagonista per “La meglio gioventù”, pellicola di Marco Tullio Giordana.

SONIA BERGAMASCO E LA SUA GIOVENTÙ A MILANO

Classe 1966, Sonia Bergamasco è uno dei più noti volti noti del piccolo e grande schermo ma anche teatrale. Dopo il diploma in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi, si è aperto il mondo della musica salvo poi sconfinare in quello della recitazione in seguito agli studi nella prestigiosa Scuola del Piccolo Teatro. Gli esordi artistici sono connessi proprio al teatro e risalgono al 1989. Dopo il grande salto al cinema, la Bergamasco è stata diretta da importanti maestri del calibro di Massimo Castri, Silvio Soldini, Giuseppe Bertolucci, Bernardo Bertolucci, Marco Tullio Giordana. Sul piano privato, l’attrice è sposata con Fabrizio Gifuni, attore di teatro di cinema e tv, dal 2000 e insieme hanno recitato in La meglio gioventù, uno dei capolavori indiscussi del cinema italiano e proprio sul set di questo film è scattata la scintilla che li ha visti convolare a nozze e diventare una coppia solida che ha portato ad avere due figlie Valeria e Maria. In merito alla sua vita privata Sonia è particolarmente riservata e lontana dai social se non con l’unica eccezione legata a Facebook.

Si sa tuttavia che da tempo vive a Roma ma ha Milano nel cuore, come spiegato in una vecchia intervista del Corriere della Sera di un anno fa: “Mi piace sempre passare davanti al Conservatorio, dove ho preso il diploma di pianoforte e dove per qualche anno mio padre ha insegnato matematica. Suono ancora volentieri e sono felice che una delle mie due figlie abbia scelto il violoncello. In città non ho mete precise, essendo cresciuta in una Milano grigia e francamente bruttina mi diverto a scoprirla in ottima salute”. E ricorda ancora i pomeriggi torridi in cui per sfuggire dall’afa si rifugiava al cinema.



