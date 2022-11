Sonia Bergamasco, chi è la moglie di Fabrizio Gifuni e le figlie Maria e Valeria/ “I valori…”

Fabrizio Gifuni e Sonia Bergamasco, una lunga storia d’amore

Sonia Bergamasco, nota attrice italiana, è la moglie dell’attore Fabrizio Gifuni; i due si sono innamorati sul set del film “La meglio gioventù” e da quel momento non si sono più separati. L’amore per il teatro, per il cinema e per la scrittura era quello che in origine li aveva legati, poi dopo aver lavorato insieme i due hanno perso la testa l’uno per l’altra.

L’attrice a “Io Donna” aveva dichiarato: “Mi ha sempre fatto molto ridere, credo che il saper ridere di tutto, anche di noi stessi, sia uno dei valori essenziali del nostro rapporto. E’ una persona bellissima, stiamo crescendo insieme da tanti anni in una sfida quotidiana, anche contro la società. E’ molto più facile lasciarsi che rimanere insieme. Aiuta avere cura dell’altro. Nel ‘Candide’ di Voltaire c’è una frase che ho sempre amato: ‘Ricordati di curare il tuo giardino’. Ogni tanto crescono le erbacce, ma si possono strappare, tornare a innaffiare e seminare”. Nel 2000 Fabrizio e Sonia si sono sposati e qualche anno dopo hanno coronato il loro amore con l’arrivo delle loro due figlie: Valeria e Maria.

Fabrizio Gifuni e le figlie Maria e Valeria

Nonostante tra Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni sia scattata la scintilla sul set cinematografico, i due si erano conosciuti già qualche anno prima; l’attrice a “Il Giorno” aveva dichiarato: “Ci siamo conosciuti anni fa recitando nella “Trilogia della Villeggiatura” di Goldoni, regia di Massimo Castri. Abbiamo lavorato insieme in televisione, al cinema ma in teatro i nostri percorsi sono diversi”. Le loro figlie: Valeria e Maria da figlie d’arte hanno assimilato sin da piccole l’amore per il cinema, la musica e l’arte nella sua totalità, eppure come ha ribadito la stessa attrice, ognuno nella propria vita sceglie la strada che ritiene sia più opportuna; in merito alle sue figlie aveva dichiarato: “La musica, la recitazione, convive con noi, ma ognuno fa le sue scelte…Valeria si è iscritta a Filosofia”.

Sonia e Fabrizio tendono ad essere molto riservati in merito alla loro vita privata e tutelano soprattutto le figlie, che sui social hanno un profilo privato e probabilmente, al momento, non hanno alcun desiderio di stare sotto i riflettori, a differenza dei genitori che continuano a far coppia anche nel mondo del cinema e del teatro.











