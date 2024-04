Sonia Bruganelli a Matilde Brandi: “Tu sei più vecchia”/ Gaffe all’Isola dei Famosi 2024: cos’è successo

Prosegue spedita la diretta dell’Isola dei Famosi 2024 che nella quarta serata è arrivata al momento delle nomination, con i concorrenti chiamati uno ad uno a presentarsi al cospetto di Vladimir Luxuris per scegliere i naufraghi che potrebbero rischiare l’eliminazione, fino al momento di Matilde Brandi, protagonista di una gaffe che ha interessato Sonia Bruganelli, fedele commentatrice della serata, al fianco della presentatrice e di Dario Maltese. Arrivata davanti al falò con una lavagnetta con scritti i nomi delle sue due figlie (Sofia e Aurora), racconta che “come al solito quello che volevo nominare non si può nominare perché è immune”, Matilde Brandi punta il dito contro Alvina Verecondi Scortecci, spiegando ai telespettatori dell’isola dei famosi che “sono io la regina degli aperitivi”, visto che l’altra concorrente ne aveva vinto uno poche ora prima in una delle sfide proposte ai naufraghi.

Però, prima di salutarla Vladimir Luxuria ha trattenuto un attimo Matilde Brandi per raccontarle, probabilmente scherzando, che “Sonia in questi giorni ti ha pensata tantissimo“. Alla richiesta di una motivazione, la commentatrice spiega che “non è nulla, ma sto cercando capire.. Sto cercando di ricordarmi: ma io ti devo aver rubato un fidanzato alle elementari, o non so che cosa”. Infatti, a suo avviso la naufraga è partita in quarta, completamente prevenuta nei suoi confronti nonostante non si fossero mai conosciute prima.

Immediatamente, però, Sonia Bruganelli si corregge e, rivolgendosi alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, spiega che “no, alle elementari no perché io sono più giovane.. Non eravamo in classe insieme”. Silenziosa e spaesata Matilde Brandi viene subito imbeccata da Vladimir Luxuria che, scherzando, le chiede: “Hai capito?! Ti ha dato pure della vecchia”; ma ovviamente tutto si è concluso con una fragorosa risate, un “non è vero!” da parte di Sonia e un ti voglio bene condiviso.











