“Sonia Bruganelli acida e polemica al Grande Fratello Vip”/ Maurizio Costanzo la difende

Maurizio Costanzo difende a spada tratta Sonia Bruganelli. Il giornalista è stato interpellato da una lettrice del Settimanale Nuovo in merito all’atteggiamento acido manifestato da Sonia Bruganelli durante il Grande Fratello Vip. L’opinionista ha spesso lanciate frecciate nel corso dell’edizione dimostrando di non avere peli sulla lingua quando deve dire qualcosa. Un atteggiamento che però non è stato apprezzato da tutti ma anzi che gli è valso qualche critica. Sulla questione, Maurizio Costanzo ha però chiarito la sua idea: “Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa del Grande Fratello Vip: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli”, ha spiegato. Secondo il giornalista è dunque normale che un’opinionista faccia commenti che non rispecchiano l’opinione pubblica.

Sonia Bruganelli dopo alcuni ripensamenti tornerà a ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Al posto di Adriana Volpe ci sarà Orietta Berti. Proprio al Settimanale Chi, la cantante aveva svelato cosa ne pensava della sua compagna d’avventura: “Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia, a volte possa stare meglio nella Casa che fuori”.

Sonia Bruganelli è intervenuta nei giorni scorsi spendendo qualche parola in merito alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ormai sul gossip dell’estate in molti stanno esprimendo il loro parere e questa volta anche l’opinionista del Grande Fratello Vip ha voluto dire la sua. La moglie di Paolo Bonolis non si è schierata da nessuna parte ma anzi ha invitato i media ad evitare di speculare su una vicenda dolorosa per i figli della coppia: “Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più”. Un commento che ha diviso il web perché alcuni si sono schierati in suo favore mentre altri l’hanno criticata.

D’altronde Sonia è una donna che fa spesso discutere. Nelle scorse ore, la Bruganelli s è attirata le critiche degli haters pubblicando un post ironico sullo sciopero delle compagnie aeree nel quale sosteneva di preferire un velivolo privato: “Ad oggi preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto (come sempre)”.











