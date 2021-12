Sonia Bruganelli asfalta Alessandro Basciano/ “Interessato a Sophie? Se Soleil avesse detto di sì…”

Alessandro Basciano ha portato scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip. Varcata la porta rossa aveva puntato Soleil Sorge, impegnata però con Alex Belli, per poi indirizzarsi alla volta di Sophie Codegoni. Anche Jessica Selassiè era rimasta affascinata da lui. Ieri sera nel corso della puntata, Alessandro Basciano ha chiarito la sua posizione: “Io quando sono entrato ho detto che avevo un interesse per Soleil e Sophie, ma io con Sole sono diventato amico ci troviamo bene ma nulla di più. Con Sophie ho sempre avuto interesse ma c’era una situazione con Gianmaria che mi limitava, ora ho parlato con lui e con lei e voglio vivermela”. Delusa Jessica che sentenzia: “Mi è piaciuto subito ma le mie “amiche” erano più contente di me che questo bono fosse entrato. Poi però Soleil era presa da Alex, Sophie si è mollata e il giorno dopo ha cominciato a fare la maliziosa con Ale. Quindi io sono rimasta come una cretina. Tutti dicono che ho tantissime doti ma nessuno mi vuole”.

Sophie Codegoni ha poi chiarito che con Gianmaria le cose non andavano bene: “Non provavo sentimenti, e poi è entrato Ale e ho voluto rischiare e voglio vivermela”. Immediata la reazione di Sonia Bruganelli a cui non è piaciuto il comportamento di Sophie nei confronti di Jessica: “A lei a un certo punto glielo avresti dovuto dire”. Sonia Bruganelli però è dell’idea che Basciano volesse Soleil: “Se Soleil avesse detto di sì a quest’ora stava con lei”.

Alessandro Basciano dopo la puntata ha avuto un crollo e Sophie Codegoni ha cercato di calmarlo. Il ragazzo si è sentito offeso dalle accuse lanciate dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli e ha replicato: “Hanno attaccato me personalmente, e non ho potuto rispondere. Voi siete qui dentro, vivete il rapporto con Soleil. Io a te, sin dall’inizio, ho detto che se avessi messo un punto a prescindere da me, avrei avuto voglia di conoscerti”. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono diventati inseparabili nella casa del Grande Fratello Vip.

Parlando con il nuovo arrivato, la bella modella si è lasciata andare a una vera e propria dichiarazione: “Mi piaci, sto bene con te. Penso che non ci sia neanche bisogno di dirtelo”. “A me piaci molto, molto. E credimi non volevo” ha prontamente replicato lui. “Anche a me piaci molto, ma non lo capisci? Ci cerchiamo costantemente in questa Casa” ha aggiunto la Codegoni “Io ti cerco, non è vero che non vengo mai. […] Anche se io creo un game con Jessica, non è perché non mi interessi”. “Sono contento anche che con lei adesso parliamo spesso” ha rivelato Basciano riferendosi a Jessica Selassié “…io voglio questo rapporto anche perché lei è una ragazza d’oro”. Sophie ha continuato cercando di spiegare bene la sua posizione: “Mi parli come se pensassi che non penso le stesse cose […] Mi sembra di conoscerti da tempo”. “Io lo so, perché hai fatto tanto. Forse hai fatto più te di me” ha concluso Alessandro cercando di rassicurarla.



