Sonia Bruganelli gela Nikita/ “Continuare a piangere per Luca intenerisce pubblico”

GF Vip, Sonia Bruganelli gela Nikita Pelizon: “Continuare a piangere per Luca…“

La passerella del Grande Fratello Vip 2022 è stata teatro di un acceso confronto tra Nikita Pelizon e Ivana Mrazova. L’ex fidanzata di Luca Onestini, infatti, ha avuto da ridire sull’atteggiamento della concorrente, che sarebbe tornata a parlare dell’infatuazione per il coinquilino. Ivana ritiene che la ragazza negli ultimi mesi non abbia mai parlato di lui ma, quando la Mrazova stessa è uscita dopo la breve esperienza nella Casa in qualità di ospite, lei sia ritornata a parlare dell’ex tronista e pensare a lui.

Questo cambio di rotta ha insospettito e non poco anche Sonia Bruganelli. Intervenuta in diretta durante il confronto tra le due ragazze, l’opinionista lancia una frecciatina a Nikita: “Io credo che tu sia molto più intelligente di così. Tu hai detto ‘Se uno fosse cattivo…’. In questo caso la cattiva la faccio io: ad oggi, dopo 5 mesi, continuare a piangere per Luca credo sia una cosa che possa un po’ intenerire il pubblico. Questa secondo me è una cosa fuori luogo e fuori tempo. Potevi farlo prima, adesso raccontare quanto tu ancora stai soffrendo per Luca è totalmente anacronistico“.

Sonia Bruganelli: “Non sono stata sostenitrice di Luca, ma…“

Sonia Bruganelli è dunque piuttosto critica sul comportamento di Nikita Pelizon, la quale si difende spiegando di non poter telecomandare i propri sentimenti: “Non penso, se mi viene il pensiero e mi chiedono come sto…“. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2022 però aggiunge: “Io non sono mai stata una sostenitrice di Luca, ma abbiamo visto tutto quello che tu hai detto che lui ti ha fatto. Come fai, dopo 5 mesi, adesso a metterti accanto ad una persona e a dire: ‘Io lo guardo, è bello, non riesco a scordarlo’. Capisci che è senza senso?“.

La Bruganelli aggiunge inoltre che, oltre a questo, Nikita abbia speso anche parole positive su Luca e Ivana, vedendoli bene insieme. E anche su questo mostra scetticismo: “Se dici a Ivana: ‘Come sono contenta di vedervi insieme, perché lui con te è un’altra cosa…’, vuol dire che sei para**“. Orietta Berti è dello stesso pensiero della collega in studio e attacca Nikita: “Lui le ha fatto capire in mille modi che non gli interessa. Tu hai la cotta, ma questa cotta poi si raffredda, quando dall’altra parte non c’è niente“.











