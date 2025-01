SONIA BRUGANELLI, “ANGELO MADONIA? CON LUI VOGLIO TUTELARE QUELLO CHE…”

Sonia Bruganelli, chi è e cosa sappiamo della ex moglie di Paolo Bonolis? Questo pomeriggio saranno due soprattutto i momenti da cerchiare in rosso nella nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, ovvero l’ospitata di Guillermo Mariotto e quella della 50enne ex modella, opinionista televisiva e imprenditrice capitolina, entrambi reduci da un’edizione di “Ballando con le Stelle” particolarmente frizzante (volendo usare un eufemismo). Ma come mai Sonia Bruganelli è uno dei personaggi televisivi del momento e cosa sappiamo di due delle questioni che principalmente la riguardano, ovvero i rapporti con Paolo Bonolis -ora che ha ritrovato l’amore tra le braccia di Angelo Madonia- e poi la polemica con Lucio Presta, oramai ex manager del suo precedente compagno?

Classe 1974 e diventata nota al grande pubblico del mondo dello showbiz dopo aver sposato Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli si era legata al conduttore televisivo dopo la fine della relazione di questi con Laura Freddi: la coppia convolerà poi a nozze nel 2022 e dal loro matrimonio nasceranno tre figli (non i primi per Bonolis) con l’arrivo, nell’ordine, di Silvia (2002), Davide (2004) e Adele (2007); tuttavia l’addio tra di loro, consumatosi nel 2023, aveva fatto molto rumore e della vicenda si era parlato per mesi anche se pare che tra Paolo e la sua ex moglie i rapporti siano buoni e a testimoniarlo c’è la vicenda legata allo storico manager Lucio Presta che, negli ultimi giorni, ha contribuito a riaccendere i riflettori su di loro. Ma cos’è successo e come mai Lucio Presta, in maniera sibillina, ha fatto riferimento alla Bruganelli parlando delle scelte di Bonolis?

BRUGANELLI DIETRO IL DIVORZIO BONOLIS-PRESTA? “UNA DONNA SBAGLIATA CHE…”

Come alcuni ricordano, aveva fatto discutere l’annuncio social di Paolo Bonolis che annunciava la fine dello storico sodalizio professionale con Lucio Presta e la sua ‘Arcobaleno Tre’, manager pure in passato di Amadeus oltre che di Antonella Clerici, dopo ben 35 anni insieme. Una decisione che ha stupito molti e che ha portato molti commentatori e opinionisti televisivi a ipotizzare che dietro vi fosse lo zampino proprio di Sonia Bruganelli: infatti al post pungente di Presta (“Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”) aveva risposto proprio l’imprenditrice ed ex moglie che non le aveva mandate a dire al 64enne imprenditore. Secondo i rumors, infatti, la Bruganelli sarà la nuova manager di Bonolis, segno inoltre che i due sono rimasti pure in buoni rapporti. Ma questa notizia può essere il preludio a un ritorno di fiamma?

Se di recente si era parlato di un riavvicinamento tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, pare che le cose non stiamo così, e questo nonostante il ‘caso Presta’ e la curiosità di un Natale che i due hanno trascorso assieme. Ma andiamo con ordine: la cena nel giorno di festa assieme all’ex partner e ai loro figli, senza che fosse presente il suo fidanzato, Angelo Madonia, aveva immediatamente scatenato il gossip in merito non solo al ritorno di fiamma di cui sopra ma anche a una possibile evoluzione dei rapporti con l’ex ballerino di “Ballando con le Stelle”. In realtà sulla coppia formatasi la scorsa estate non c’è, volendo citare i classici, nessuna nuvola: anzi, come ha tenuto a ricordare di recente proprio l’imprenditrice romana, dopo che è Angelo è entrato nella sua vita, “mi sono resa conto che quest’uomo si è avvicinato a me e si è preso una serie di strali e mi dispiace molto”. Da qui la sua decisione di vivere questa storia in maniera diversa da quella con Bonolis: “Mi sono imposta e mi impongo di fare quello che non abbiamo fatto ai tempi con Paolo, che è quello di tutelare tutto quello che è, che sarà e che potrà essere”.