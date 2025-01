Sonia Bruganelli è nata nel 1974 a Roma ed è diventata famosa in particolar modo dopo aver sposato Paolo Bonolis, conduttore di successo L’imprenditrice, infatti, non era un volto noto della tv prima del matrimonio con uno dei conduttori più popolari del mondo televisivo, pur avendo preso parte ad alcuni fotoromanzi. Il suo nome non era popolare come lo è diventato dopo il matrimonio con il conduttore, con il quale ha avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele. Sonia Bruganelli era stata protagonista di alcune telepromozioni quando nel 1997 ha conosciuto Paolo Bonolis: lui, reduce dalla dolorosa rottura con Laura Freddi, ha trovato nuovamente l’amore nell’imprenditrice, che si è dedicata anima e corpo alla loro famiglia, con la nascita della prima figlia, Silvia, nel 2003.

Dopo vari tira e molla, infatti, i due hanno deciso di formare una famiglia che è rimasta unita fino al 2024, quando i due hanno annunciato la separazione, pur rimanendo in buoni rapporti. L’ex coppia vive a pochi metri in modo da dare ai figli quella serenità di cui hanno bisogno. Nonostante, infatti, l’amore sia finito, l’affetto e il rispetto restano al punto che trascorrono davvero tanto tempo insieme, comprese le festività. Sonia, tuttavia, non ha rinunciato all’amore e ha aperto nuovamente il proprio cuore dopo l’incontro con Angelo Madonia con cui ha una relazione.

Ma cosa fa oggi Sonia Bruganelli? L’opinionista ha fondato la SDL 2005, un’agenzia di scouting che si occupa dei casting di programmi televisivi come quelli dell’ex marito. È stata inoltre opinionista del Grande Fratello Vip, programma di Alfonso Signorini, ottenendo un buon riscontro da parte del pubblico. Nel 2024 ha preso parte anche a Ballando con le Stelle come concorrente, non ottenendo però particolare fortuna per via dei litigi con Selvaggia Lucarelli, nella giuria. Nel suo curriculum figurano anche dei libri, scritti proprio da lei.

Parlando del suo modo di essere davanti e dietro le telecamere, Sonia Bruganelli in un’intervista di qualche tempo fa a “Leggo” si è definita: “Io sono una molto divisiva. Per un motivo semplice: sono una persona coerente, dico quello che penso. Ma c’è un’ipocrisia dilagante, siamo sotto una dittatura del politcally correct”. Per lei, dunque, non esistono filtri.