Sonia Bruganelli dimentica Adriana Volpe/ “Comoda con Orietta Berti” Su Pamela Prati…

Sonia Bruganelli è pronta per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lo si vede anche dalla espressione con cui ne parla a Verissimo. “Guarda i miei occhi, come brillano”, ha detto nel salotto di Silvia Toffanin. Al suo fianco Orietta Berti, di cui è a dir poco entusiasta. “Quest’anno ha una responsabilità enorme: io seguirò lei. Quest’anno sto comoda”. Non sono mancate le frecciatine ad Adriana Volpe, anche se l’ex opinionista del Gf Vip non è stata nominata in maniera esplicita. “Io sono felicissima di avere Sonia. Ci siamo conosciute un anno fa, siamo andate subito in simpatia. Spero di non dover litigare”, ha detto Orietta Berti.

Allora Sonia Bruganelli ha replicato: “Io non voglio assolutamente litigare”. Quindi, la moglie di Paolo Bonolis ha spiegato perché ha accettato di restare al Grande Fratello Vip: “All’ultimo sono successe delle cose, Alfonso mi ha fatto la proposta dicendomi di pensarci, poi mi ha detto che c’è Orietta, quindi ho immaginato che potesse essere un’esperienza diversa, infatti sto imparando tantissimo”.

A provocare Silvia Toffanin, che ha chiesto a Orietta Berti se lei avesse litigato con Magalli, rievocando lo scontro tra Adriana Volpe e il conduttore. Le due ospiti si sono limitate a sorridere… A proposito del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha scherzato con Orietta Berti e Silvia Toffanin della partecipazione di Pamela Prati alla nuova edizione del reality. Quando, infatti, la conduttrice ha chiesto loro un parere, la moglie di Paolo Bonolis non ha nascosto il suo imbarazzo. Decisamente più spontanea Orietta Berti: “Perché è venuta al Grande Fratello? Cerca compagnia, visto che è sola”. A questo punto Sonia Bruganelli ha colto la palla al balzo per stuzzicare la nuova collega: “Dei boni ci sono”. Orietta Berti ha confermato subito: “Hanno detto che ci sono un sacco di ragazzi ben fatti”. Poi ha sentenziato su Sonia Bruganelli: “Saremo grandi amiche”.

