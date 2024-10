Sonia Bruganelli è decisamente al centro dell’attenzione nell’ultimo periodo e non solo per l’esperienza a Ballando con le stelle 2024. Ospite oggi a Domenica In ha infatti stimolato la curiosità degli appassionati a proposito della love story con Angelo Madonia. Una liaison protetta dall’attenzione mediatica e che fino ad oggi è sempre stata commentata in maniera sibillina da entrambe le parti. Stesso clichè anche nell’intervista di questo pomeriggio nel salotto di Mara Venier ma con parole quasi criptiche che sembrano rimandare ad un interrogativo dominante: Sonia Bruganelli ed Angelo Madonia si sono lasciati?

Sonia Bruganelli: “Tornare con Paolo Bonolis? Forse scapperebbe…”/ “Ora devo capire cosa voglio”

Le affermazioni criptiche di Sonia Bruganelli sul fronte sentimentale sono arrivate a domanda specifica di Mara Venier a Domenica In: “Ma un moroso nella tua vita c’è?”. All’interrogativo della conduttrice la risposta è stata però tutt’altra che facile da interpretare e, sotto diversi aspetti, sembra appunto rimandare alla possibilità di un periodo non proprio idilliaco per la coppia. “Ti dico la verità, in questo momento devo prima capire cosa voglio dalla mia vita altrimenti rischio di fare solo ‘morti e feriti’…”.

Sonia Bruganelli: “Il rapporto con Paolo Bonolis? Sono passata come la stron*a”/ “La separazione…”

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, liaison già al capolinea?

Ma quindi, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati? Stando alle parole della concorrente di Ballando con le stelle 2024 potrebbe essere la deduzione più logica. In una versione più tenue, i due potrebbero essere nel pieno di un periodo dove vige la riflessione piuttosto che un percorso su binari felici. Emblematico anche un ulteriore commento estrapolato durante il racconto del rapporto con il figlio Davide: “Lui adesso dorme con me, tranne quando ha di meglio da fare di sera. Quando io sono impegnata? Ma non succede mai, la sera non ho niente da fare, guardo le serie tv…”. Si aggiunge al tutto la scelta, in realtà precedente a quanto raccontato oggi a Domenica In, di non danzare in coppia a Ballando con le stelle 2024. Probabilmente nei prossimi giorni potrebbero arrivare eventuali conferme o smentite sulla possibile rottura tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia.