Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: è fidanzata con Angelo Madonia?

Nel cast di Ballando con le stelle 2024 c’è anche Sonia Bruganelli, una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione. Non solo per il suo altalenante rendimento in pista, che ha calamitato su di sé i giudizi spesso negativi della giuria con tanto di scontri specialmente con Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, ma anche per la possibile liaison in corso con Angelo Madonia. L’ex moglie di Paolo Bonolis, dopo la rottura con il conduttore, ha iniziato una conoscenza sempre più complice con il ballerino.

Sonia Bruganelli si ritira da Ballando con le stelle 2024?/ Nuovo infortunio, lei disperata: "Non ci voleva"

I due non gareggiano in coppia (lei è concorrente al fianco di Carlo Aloia, lui è maestro di danza di Federica Pellegrini) ma condividono comunque il palco di Ballando con le stelle 2024 e un’esperienza che li ha resi sicuramente ancor più uniti. Un sentimento nato gradualmente nel corso del tempo, sino alle prime apparizioni pubbliche e alle paparazzate in lieta compagnia, come quando sono stati immortalati insieme in barca a Palermo lo scorso luglio in occasione del compleanno del ballerino.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia eliminati a Ballando con le stelle?/ Social:"goffa, è un sacco di patate"

Sonia Bruganelli e l’ombra di una presunta crisi con Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno dunque vivendo una liaison sentimentale inizialmente tenuta segreta, ma ora di pubblico dominio. Tuttavia sono emersi alcuni indizi nell’ultimo periodo che farebbero pensare ad una presunta crisi in corso, come le parole criptiche della concorrente di Ballando con le stelle 2024 pronunciate a Domenica In pochi giorni fa. Alla domanda di Mara Venier su un presunto fidanzato nella sua vita, la Bruganelli ha risposto: “Ti dico la verità, in questo momento devo prima capire cosa voglio dalla mia vita altrimenti rischio di fare solo ‘morti e feriti’…”.

Sonia Bruganelli, nuovo infortunio a Ballando con le stelle 2024: come sta?/ "Non ci voleva a questo punto…"

Dichiarazioni che lasciano intendere una fase delicata di riflessione nella sua vita, senza però citare la presenza di Angelo Madonia al suo fianco. Trattasi ovviamente di mere supposizioni: entrambi sono ora concentrati sul loro personale percorso nel dance show di Rai 1 e solo alla fine del programma, probabilmente, si scoprirà qualcosa in più del rapporto che hanno costruito nel tempo.