Sonia Bruganelli e Carlo Aloia sono a rischio eliminazione a Ballando con le Stelle 2024. La coppia, infatti, dopo la prova non esaltante della scorsa puntata dovrà giocarsi il tutto per tutto allo spareggio contro le coppie Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. Chi vincerà? La scorsa settimana la coppia è tornata sulla pista da ballo con una Rumba, ma non hanno convinto la giuria. Carolyn Smith: “rispetto il fatto che hai cercato di fare la base di rumba, bei piedi, ma hai chiuso fuori tempo, ma lui è stato molto furbo e delicatamente ti ha frenato. Miglioramento si, ma c’è ancora da lavorare con il tempo”. Anche Fabio Canino è negativo: “a me non è piaciuto per niente, l’ho trovato molto accennato, forse andava fatto qualcosa di meno e fatto meglio”.

Un commento positivo arriva da Ivan Zazzaroni: “considerando che l’ha provata poco, a me non è dispiaciuto”, mentre Selvaggia Lucarelli “che dire, mi auguro che questa sera non venga presa come una cosa personale, ma è più oggettiva. Non si può dire che sia stato bello quello che abbiamo visto, ma manca proprio la crescita. Non si va né avanti né indietro, sei rimasta esattamente dove eri alla prima puntata e siamo all’ottava. Il ballo era oggettivamente bruttino e non so cosa dire più di questo”. Infine Guillermo Mariotto: “credo che sia detto abbastanza, trovo che sia un peccato nominare la divinità Mina invano”.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia saranno eliminati a Ballando con le Stelle 2024?

La rumba di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le Stelle 2024 è stata bocciata quasi in toto dalla giuria del dance show di Raiuno. Commenti e critiche anche sui social dove in tantissimi hanno trovato la prova di ballo insufficiente. Ma quindi ha le costole rotte dalla prima puntata… inguardabile x l’ennesima volta…ma se si ritira @francpaolant (speriamo di NO) ce la ritroviamo ancora ed ancora???” – scrive un utente quasi seccato nel ritrovarsi ogni settimana Sonia Bruganelli in pista. E poi c’è chi senza girarci troppo intorno scrive “Mamma che pena” e chi urla “Basta…Bastaaaa…BASTAAAAAAAAAAAAA…”. Non solo, c’è perfino chi chiede la sua eliminazione “Fuoriiiiii sta gasata”, ” è arrivato il momento di andare a casa ,a casa!”, “Ogni sabato sempre uguale…e sempre più inguardabile!!”.

A dover di cronaca sono tanti i messaggi in difesa della ex opinionista del Grande Fratello. “Bravissimi” – scrive un un utente su X, mentre un altro domanda “non si capisce l’accanimento contro Sonia della giuria”. Riusciranno a salvarsi anche questa volta?