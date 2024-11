Sonia Bruganelli e Carlo Aloia durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2024 sono tornati sulla pista del dance show condotto da Milly Carlucci. Una serata non facile per la coppia che ha richiesto ancora una volta di uscire dal programma durante lo spareggio finale. Anche questa volta però la coppia è rimasta in gioco grazie al voto del pubblico da casa nonostante la prova di ballo non proprio esaltante. Durante l’ultima puntata, infatti, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia si sono esibiti in un tango sulle note di “Beggin”. Una prova che non ha entusiasmato la giuria. A cominciare da Ivan Zazzaroni: “meglio la seconda parte della prima, era troppo veloce la prima. Le avresti facilitato il compito con un tango un pochino più classico dal mio punto di vista, ma la cosa migliore vista finora”. Fabio Canino, invece, ha chiesto: “mi chiedo: è possibile con una costola rotta fare tutto?”.

La ex moglie di Paolo Bonolis ha chiarito le sue condizioni di salute: “si sono tre, adesso ho un bustino con le stecche. In realtà sono 3 fratture scomposte, ma si può fare se no non stavo qua”. Carolyn Smith si è complimentata: “direi che è la migliore coreografia che avete fatto fino ad adesso. Ti ha lasciato tanto libera, mi piacete molto di più insieme: passi compatti e tempistica giusta”.

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, scontro a Ballando con le Stelle 2024 con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto

Ma non finisce qui, visto che Sonia Bruganelli e Carlo Aloia a Ballando con le Stelle 2024 hanno avuto uno scontro in diretta con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Tutto è iniziato quando la Bruganelli ha pizzicato la Lucarelli parlando di contenuti a pagamento con la giudice che ha replicato “non ho avuto fidanzati e mariti ricchi e mi guadagno da vivere. Parliamo di ballo”. Sonia le ha risposto: “ti dà fastidio non averli avuti. C’è sempre tempo”. La Lucarelli ha lasciato cadere la polemica parlando del ballo che ha definito senza infamia e senza lode pur complimentandosi per essere riuscita a ballare nonostante i problemi di salute. Guillermo Mariotto, invece, li ha paragonati a Carlo Verdone e Claudia Gerini innescando una polemica in studio.

Sui social Sonia Bruganelli divide: da un lato c’è chi fa il tifo per lei e dall’altro che non vede l’ora venga eliminata dal programma. Sicuramente il carattere della Bruganelli piace al pubblico spulciando alcuni commenti su X come quello di utente che scrive “grande Sonia hai fatto centro con la giudice di parte (degli altri)”. Anche un altro scrive: “Brava Sonia a non farsi intimidire da quella strega insopportabile!!! Applausi!!!”, mentre c’è chi sottolinea “la violenza verbale di Mariotto è allucinante, soprattutto nel servizio pubblico”. Non mancano però le critiche: “oltre che balla male e che doveva già uscire prima, sta ancora là perchè salvata e anche odiosa”, mentre c’è chi comincia a notare dei miglioramenti “sempre più brava, ma deve saper accettare le critiche”.