Sonia Bruganelli e Dario Maltese svelano il papabile vincitore dell’Isola/ “La pensiamo allo stesso modo!”

Vincitore Isola dei Famosi 2024: il pronostico di Dario Maltese

Domani sera andrà in scena la finalissima dell’Isola dei Famosi 2024, che decreterà il vincitore tra Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Samuel Peron, Alvina Verecondi Scortecci, Edoardo Franco e Aras Senol, con questi ultimi due naufraghi che sono al televoto ma che possono ancora concorrere per il titolo. In questi ultimi giorni si sprecano i pronostici sul possibile vincitore, dal pubblico sui social ai telespettatori da casa, sino ai bookmakers che hanno già individuato in Edoardo Stoppa il papabile naufrago candidato al trionfo finale.

Anche gli opinionisti del reality Sonia Bruganelli e Dario Maltese, intervenuti entrambi nelle ultime ore a Casa Sdl, hanno fatto un loro personale pronostico sul vincitore e il loro nome è unanime: Edoardo Franco. “Per me il vincitore è Edoardo Franco – ammette Maltese – perché ha dimostrato di essere un grande stratega come è giusto che sia in un gioco, però la strategia l’ha messa in campo con grande intelligenza, senza sotterfugi. È stato proprio uno stratega molto raffinato e alla fine sta avendo ragione“.

Sonia Bruganelli concorda con Dario Maltese sul nome di Edoardo Franco

Sonia Bruganelli è dello stesso pensiero di Dario Maltese: anche per lei Edoardo Franco è il possibile vincitore dell’Isola dei Famosi 2024. L’opinionista, in riferimento al naufrago, fa una riflessione: “Non ha secondo voi il physique du role per essere il vincitore? Nel senso che ha un’estetica simpatica, è buffo, si è presentato che sembrava potesse essere una vittima, e invece piano piano ha dimostrato di non esserlo assolutamente. Ce le ha un pochino tutte, al pubblico sappiamo che la persona troppo sicura di sé e appariscente può creare delle invidie e dei fastidi. Invece lui è il classico orsacchiotto che arriva orsacchiotto e poi invece diventa un po’ tigre”.

Dario Maltese concorda: “Edoardo in apparenza potrebbe sembrare quello sprovveduto, che non conosce il mezzo televisivo, che non conosce le strategie, invece è esattamente il contrario. Lui ha accortezza di dove si trova, cosa sta facendo e qual è il suo obiettivo. È stato bravissimo a dissimulare questo interesse verso il voler arrivare fino in fondo”. Infine, in riferimento al giudizio unanime con la collega, il giornalista esclama ironico: “Io e Sonia la stiamo pensando allo stesso modo, c’è qualcosa che non va!“.

