Eliminato Isola dei famosi 2024, chi è Edoardo Franco o Aras Senol?/ Sondaggi e pronostico: colpo di scena

Isola dei famosi 2024, chi è l’eliminato tra Aras Senol ed Edoardo Franco? Il pronostico

Mercoledì 5 giugno andrà in onda la finale dell’Isola dei famosi 2024, dopo l’eliminazione di Karina Sapsai e Matilde Brandi, i finalisti sono sei: Arthur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron. Tuttavia non potevano mancare le nomination anche nella semifinale e due di loro sono finiti al televoto: chi sarà l’eliminato tra Aras Senol ed Edoardo Franco?

Dando un’occhiata ai sondaggi sparsi nel web c’è un clamoroso colpo di scena, nonostante entrambi siano degli amati personaggi del reality la percentuale di preferenze è spostata nettamente a favore di uno di loro. Nel dettaglio, i sondaggi della pagine GF ForumFree, infatti, stabiliscono che i voti a favore del protagonista di Terra Amara sono del 76,99% contro il 23,01% dell’ex vincitore di MasterChef. Insomma i sondaggi sembrano non lasciare spazio a dubbi, sarà Edoardo Franco l’eliminato dall’Isola dei famosi 2024?

Eliminato dall’Isola dei famosi 2024 chi è? Rischia ad un passo dalla finalissima Edoardo Franco

Stando ai sondaggi l’esito del televoto sempre essere scontato, eliminato dall’Isola dei famosi 2024 dovrebbe essere Edoardo Franco. I sondaggi ufficiali dell’Isola, infatti, alla domanda ‘chi vuoi salvare’ vedono il trionfo di Aras Senol con bel il 70,9% di preferenze e solo il 29,1% per Edoardo Franco. Si è giunti quasi alla battute finali di questa edizione del reality di Canale 5 condotta da Vladimir Luxuria non particolarmente fortunata in termini di ascolti.

Chi si aggiudicherà la vittoria all’Isola dei famosi 2024? Difficile fare pronostici Artur Dainese si è dimostrato un ottimo giocatore e, sebbene non goda della simpatia degli altri naufraghi ha conquistato il pubblico finendo di essere uno dei papabili vincitori. Anche Edoardo Stoppa, il primo ad essere eletto finalista ha delle buone chanche, leader altruista si è cucito addosso il ruolo di ‘buono’ ed infine molte nomination ha superato anche Samuel Peron, volto già molto amato dal pubblico. Il vincitore sarà uno di loro tre? Meno probabilità sembrano avere Alvina Verecondi Scortecci e Aras Senol (qualora davvero vincesse lui al televoto contro Edoardo Franco)











