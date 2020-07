Sonia Bruganelli e Laura Freddi/ Diretta video: Bonolis imbarazzato”perchè lo fate?”

Laura Freddi ha spiegato il motivo per il quale parla con estrema tenerezza del suo ex Paolo Bonolis: “Io parlo di Paolo perchè ha fatto parte della mia vita. Io non voglio rinnegare il bene che ho voluto e voglio tutt’ora però quando mancano di rispetto nelle famiglie e si entra nelle problematiche delle famiglie, lì non ci vedo più e spaccherei il pc! Non si toccano le famiglie di nessuno e per questo a volte i social li odio!”. All’improvviso è intervenuto proprio il motivo del “contendere”, ovvero il mattatore televisivo: “Perchè state facendo questa cosa? Ma alla gente che cosa gliene frega?”, ha ironizzato. “Io sono sposato con Sonia da 23 anni in cui mentre con Sonia ho fatto 3 figli, con Laura ci vediamo ogni tanto di nascosto e facciamo sess*!”, ha scherzato Bonolis. Tra Laura e Paolo ne è nato un simpatico siparietto: “Domani mi richiamano tutti, anche mio marito e mi caccia di casa stavolta!”, ha scherzato la Freddi. Il conduttore ha commentato: “Ma tuo marito non è quello che sta con mia moglie?”. Laura ha proposto una sitcom a tre, ma Paolo ha rilanciato: “Perchè non facciamo un’orgia?”, facendo sorridere tutti. Laura ha compreso e intravisto un certo imbarazzo in Paolo. “No, non sono in imbarazzo ma non capisco perchè la gente si interessa della vita altrui”, ha ribadito il conduttore. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EX BONOLIS “HAI SCATENATO L’INFERNO!”

Subito in apertura della diretta di Casa SDL, Sonia Bruganelli ha prontamente commentato: “Ho invitato il passato dell’uomo con cui oggi sono felicemente sposata”. Dopo un breve video di presentazione della sua ospite Laura Freddi, la Bruganelli ha subito rilanciato: “Ci odiamo davvero? Ma quale odio!”. Laura ha così replicato: “è un gioco, si gioca… dei giornali, non nostro! E noi oggi siamo qui per mettere un bel punto e far partire un’altra pagina della nostra vita che dettiamo noi e non gli altri”. Laura si è mostrata molto agguerrita sulla questione, dicendosi ormai stanca delle domande su Paolo Bonolis. “L’ultima volta è stata colpa tua perchè durante una diretta hai letto una domanda a Bonolis e hai scatenato l’inferno!”, ha detto la Freddi entrando subito nel vivo. “Non hai detto una cosa carina, hai detto che non siamo amiche!”, ha rimproverato la Bruganelli. “Ma detto da me ha un altro senso, ma non siamo amiche! L’amicizia è una cosa diversa!”, ha precisato la Freddi. La Bruganelli ha quindi voluto fare chiarezza e dire il suo punto di vista: “Io credo che nel momento in cui si mettono delle notizie sul web debba essere un qualcosa di reale ma temporalmente presente sennò vale tutto […] da un punto di vista di lealtà è sbagliato chiedere a Laura di Paolo. Non è diventata Laura Freddi per Paolo Bonolis!”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

ARRIVA IL CHIARIMENTO?

Sonia Bruganelli e Laura Freddi pronte per una esplosiva diretta su YouTube. Oggi sulla web tv della moglie di Paolo Bonolis, dal nome “Sdl 2005”, andrà in onda l’incontro esclusivo con la storica ex del marito. Forse sulla scia delle polemiche che sono tornate alla ribalta di recente, la moglie del celebre conduttore tv ha deciso di confrontarsi con la showgirl attraverso il canale web della società di casting e produzioni televisive Sdl 2005. C’è già molto interesse per questo confronto insolito, del resto Laura Freddi negli anni ’90 ebbe una relazione di circa tre anni con Paolo Bonolis, che oggi è sposato con Sonia Bruganelli, da cui peraltro ha avuto tre figli, cioè Silvia, Davide e Adele. Il primo avvicinamento virtuale è andato in scena ieri, quando Sonia Bruganelli ha mostrato lo screenshot di un articolo in cui venivano riprese vecchie dichiarazioni di Laura Freddi rilasciate a Novella 200.

SONIA BRUGANELLI E LAURA FREDDI IN DIRETTA SU YOUTUBE

La stessa Sonia Bruganelli ha derubricato la vicenda parlando di «vecchie storie». Una follower poi le ha fatto notare che Laura Freddi ha dato l’impressione di essere stata sempre corretta nei confronti dell’ex Paolo Bonolis e nei suoi. E infatti la moglie del conduttore di Canale 5 ha confermato: «Lo è assolutamente». A conferma di quanto smentito da Sonia Bruganelli, la stessa showgirl è poi intervenuta col suo profilo ufficiale mettendo il cuore al commento e al post della nota produttrice e scrivendole: «Brava! Non se ne può più». E ci ha aggiunto l’emoticon che ride, con un bacio e un cuoricino. Evidentemente stufe dei rumors sui loro rapporti, sono pronte a dichiarare pubblicamente che i loro rapporti sono ottimi, a dispetto invece di quanto si vuole insinuare. Ma prepariamoci a sorprese e colpi di scena, del resto con Sonia Bruganelli di mezzo niente è scontato. Di seguito vi riportiamo il video YouTube per seguire in diretta l’appuntamento.





© RIPRODUZIONE RISERVATA