Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis su Totti-Blasi “guerra dei Rolex”/ Bufera sul web

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, tweet su Totti/Blasi: “Guerra dei Rolex”

Non si placa il turbinio di commenti social in seguito all’intervista di Francesco Totti al Corriere della Sera, in cui ha rivelato inediti retroscena sulla separazione da Ilary Blasi. Uno di questi, in particolare, avrebbe visto l’ex calciatore privarsi di una collezione di preziosi orologi che sarebbero stati presi dall’ex moglie e dall’ex suocero, svuotando di fatto le proprie cassette di sicurezza. Un retroscena che ha scatenato le polemiche sul web, ma anche l’ironia degli utenti. Come Sonia Bruganelli.

La moglie di Paolo Bonolis ha infatti condiviso su Twitter un commento riportato dal marito sull’affaire Totti/Blasi: “Dopo “ La guerra dei Roses” abbiamo “ La guerra dei Rolex” cit. Paolo Bonolis“. Con un gioco di parole, il conduttore di Avanti un altro ha ironizzato sulla questione degli orologi posseduti dall’ex capitano della Roma. Numerosissimi i commenti in risposta al tweet dell’opinionista del Grande Fratello Vip: in molti l’hanno appoggiata, apprezzando la battuta di Bonolis, altri invece hanno sollevato un polverone di polemiche.

Sonia Bruganelli nel mirino del web: i commenti degli utenti

Il tweet di Sonia Bruganelli non è passato inosservato ed è stato bersagliato dalle critiche degli utenti. “Voi state insieme solo per convenienza… lo abbiamo capito tutti…” il pensiero di una navigante sulla relazione tra l’opinionista tv e Paolo Bonolis. Schietta, però, la controrisposta della Bruganelli: “Ma “ per convenienza di chi?” Se fosse reciproca convenienza ( con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te????“.

Un altro utente fa riferimento al matrimonio della coppia, lanciando una stilettata: “Badate al vostro di matrimonio va… che sta incollato solo per questioni burocratiche!“. E, anche in questo, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha prontamente risposto con un ironico “Impazzisco“. La presa di posizione dei coniugi Bonolis ha così scatenato reazioni contrastanti, tra chi ha appoggiato l’intento ironico della coppia e chi, invece, l’ha attaccata in riferimento al proprio matrimonio. In una piattaforma come Twitter, terreno fertile per polemiche e dibattiti.

Dopo “ La guerra dei Roses” abbiamo “ La guerra dei Rolex” cit. Paolo Bonolis 🫣🫣🫣 — sonia bruganelli (@SBruganelli) September 11, 2022













