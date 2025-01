L’amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è durato per più di venticinque anni. I due si sono conosciuti nel 1997 ma si sono sposati solamente alcuni anni dopo, in seguito a diversi tira e molla. Nel 2002 è arrivato il matrimonio e negli anni successivi sono arrivati anche i figli: Silvia, nata nel 2003, Davide, venuto al mondo nel 2004 e infine Adele, nata nel 2007. La fine della storia d’amore tra Paolo Bonolis e la ex moglie Sonia Bruganelli è arrivata nel 2023: già da tempo si vociferava una crisi tra i due ma la conferma è arrivata soltanto nel 2023. Ma perché è finita tra l’ex moglie di Paolo Bonolis e il conduttore tv?

Ospite di Belve, Sonia Bruganelli ha rivelato di aver tradito più volte di quante sia stata tradita. Le sue parole di certo non avranno fatto piacere all’ex marito Paolo Bonolis ma non sarebbe questo il motivo che ha portato i due a separarsi. Infatti sarebbe finita per altre ragioni e più precisamente perché l’amore era ormai finito. Più in particolare, parlando della ragione che ha portato le loro strade a separarsi (almeno dal punto di vista sentimentale), Sonia ha spiegato: “Mi sono sentita molto mamma e presa dal lavoro, con Paolo ci siamo un po’ persi”.

Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, si sentiva mancare l’aria in alcune occasioni e per questo hanno parlato e deciso di separarsi: “Piuttosto che portare avanti un rapporto che era stato bello, era meglio allontanarci” ha spiegato la donna. Con il tempo, infatti, i due sono cambiati e anche le loro vite, i loro caratteri e le loro esigenze. Tutto questo li ha portati a dirsi addio, anche se continuano ad essere una famiglia per il bene dei loro tre figli.

Già da prima di dirsi addio dal punto di vista sentimentale, i due vivevano in case separate: una scelta che per qualcuno poteva apparire bizzarra ma che loro hanno sempre vissuto in maniera naturale. Oggi, nonostante non stiano più insieme, i due continuano a stimarsi: “Io adesso sto molto meglio di prima, credo stia meglio anche lui. Io non consiglio alle persone di separarsi, ma bisogna parlarsi senza darsi per scontati. Paolo per me è stata una figura più ampia che di un marito” ha spiegato Sonia.

